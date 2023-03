Gift Orban on fire! AA Gent-spits knalt er vier (!) tegen de touwen in spectaculaire 2-6-zege tegen Zulte Waregem

Het overkomt AA Gent tegenwoordig te vaak. Een zwakke, trage start. Ook nu weer tegen Zulte Waregem. De Buffalo’s mochten van geluk spreken dat ze niet achterkwamen in het eerste halfuur, want Essevee dwong een handvol kansen af via Gano, Vossen en Fadera.

Pas in minuut 37 dwong AA Gent een eerste kans af. En het was meteen raak. Na prima voorbereidend werk van Hong zwiepte Piatkowski de bal voor doel, waar De Sart enig mooi binnen kopte. Knappe aanval van de efficiënte Buffalo’s. Enkele minuten later stond het zelfs al 0-2. Castro-Montes haalde uit vanop de rand van de zestien en Bossut - die moest toch beter doen? - was geklopt. Met de kopjes naar beneden droop Essevee af richting de kleedkamer.

Maar bij het begin van de tweede helft was plots alle hoop terug bij de thuisploeg, want Derijck kopte een hoekschop van Rommens tegen de netten. Het gejuich aan de Gaverbeek was echter nog niet gaan liggen of de degradatiekandidaat kreeg een nieuwe opdoffer te verwerken. Sørmo met een dramatische baltoets, waarna Orban het geschenk dankbaar aannam: 1-3. Een moedig Zulte Waregem knokte nog maar eens terug. Ndour met een gemeten voorzet richting de eerste paal, Vossen duwde binnen: 2-3. Was er een comeback in de maak? Zo ver kwam het niet.

Drie minuten later versierde AA Gent een vrijschop op een interessante plek, en die eiste Orban prompt op. “Zou hij dat dan ook kunnen?”, vroeg een collega naast ons zich luidop af. Wel ja, hij krulde de bal enig mooi buiten bereik van Bossut. Gift Emmanuel Orban is een fenomeen. “Your defence is terrified ‘cause Orban’s on fire”, klonk het in het bezoekersvak. Wel, dat vatte het goed samen.

Zijn doelpuntenhonger was nog niet gestild. Flukse actie van Fofana, die Orban vond en de Nigeriaan scoorde zijn derde van de namiddag. De eerste hattrick uit zijn nog prille carrière - hoeveel zouden er nog volgen? Orban kreeg er maar geen genoeg van. In het slot van de wedstrijd prikte hij zijn vierde (!) goal binnen - Bossut was kansloos. Hij zit nu aan negen goals in acht matchen voor de Buffalo’s. Waar stopt dit?

AA Gent won uiteindelijk met zware 2-6 cijfers en duwt Zulte Waregem nog wat dieper in de put. Zelf blijft het in het zog van Club Brugge en de top vier.

