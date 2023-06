Gestaakte matchen worden vanaf volgend seizoen uitgespeeld voor gesloten deuren

Het is een negatieve trend: steeds meer worden voetbalwedstrijden, ook in ons profvoetbal, stilgelegd door wangedrag van de supporters. Zo werd afgelopen seizoen Charleroi-KV Mechelen nog gestaakt, nadat de thuisfans de wedstrijd expres saboteerden om hun onvrede jegens de clubleiding te uiten. Na veel vijven en zessen bekocht Charleroi het trieste voorval met een forfaitnederlaag voor de groene tafel.

Daar maakt de Pro League vanaf komend seizoen komaf mee. Wordt een wedstrijd stopgezet wegens wangedrag van toeschouwers, dan zal de wedstrijd verdergezet worden achter gesloten deuren, vanaf de minuut waarin de stopzetting is gebeurd, met de score op het moment van de stopzetting. Deze reglementswijziging werd goedgekeurd door de Hoge Raad en is van kracht vanaf de start van het seizoen 2023/2024.

Lorin Parys, CEO van de Pro League: “Het voorbije seizoen zijn we enkele keren geconfronteerd geweest met incidenten waarbij toeschouwers moedwillig wedstrijden verstoorden om zo het resultaat te kunnen bepalen. Dit druist uiteraard helemaal in tegen het sportieve principe, waarbij het resultaat op het veld bepaald wordt. We hebben een onderzoek gedaan naar de regelgeving in andere competities en hebben deze reglementswijziging uitgewerkt die vanaf komend seizoen van toepassing is. Wedstrijden zullen vanaf nu beslist worden waar dat hoort en dat is op de grasmat.”