Geslaagd debuut voor 16-jarige Noah Mbamba: “Aan de bal is hij fenomenaal”

A day to remember. Terwijl Club Brugge op automatische piloot een verplicht nummertje afwerkte, beleefde de amper 16-jarige Noah Mbamba zijn debuut in de hoofdmacht. Zonder dat-ie daarvoor eens had mogen invallen - de Brusselaar met Congolese roots maakt nog maar enkele maanden deel uit van de A-kern. De verdedigende middenvelder, die ook centraal achterin kan spelen, maakte de jongste tijd indruk bij Club NXT. ‘Een buitengewoon talent’, valt te horen in het Belfius Basecamp. ‘En er staat een ‘goeie kop’ op’. Vorig seizoen werd Mbamba opgepikt bij KRC Genk. Samen met zijn broertje Lucas, die momenteel bij de U16 van Club speelt: “Aan de bal is Noah fenomenaal”, weet Brandon Mechele. “Vandaag zag je dat al op een paar momenten. Hij is rustig, niet zenuwachtig - je kan hem moeilijk onder druk zetten. Het is een verstandige jongen, niet onbelangrijk”.