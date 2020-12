Georges-Louis Bouchez, de José Mourinho van de wetstraat: “Cristiano! Zlatan! Neymar! Ik hou niet van te ‘proper’”

Voetbal“Ik kan de match niet volgen – ik heb vrijdagavond een Zoom-meeting”, zucht de voetbalgekke Georges-Louis Bouchez (34). De MR-voorzitter is president van Francs Borains in derde klasse, hij “heeft altijd wel gehouden van Anderlecht”, en komt al eens over de vloer bij Sporting Charleroi. Of hij voor de gelegenheid niet een interview over voetbal wilde geven? “Avec grand plaisir. Wist u dat ik fan ben van Racing Genk?”