Geoffrey Mujangi Bia (31) in cel voor cannabisplantage: de ‘bad boy’ die kinderen op het rechte pad wou brengen

“Iedereen heeft hoogtes en laagtes gekend in zijn loopbaan”, zei Geoffrey Mujangi Bia (31) zes jaar geleden in een promofilmpje voor ‘Made in B’. Een jeugdproject dat de ex-Rode Duivel in 2015 opstartte met zijn jeugdvrienden. Hun doel: kinderen op het rechte pad houden. Mujangi Bia had in het verleden daar al meermaals moeite mee, en ook nu lijkt het weer zover. Hij zit in de cel nadat in zijn woning een cannabisplantage aangetroffen werd. Geoffrey Mujangi Bia, een verhaal van enkele hoogtes en tal van laagtes.