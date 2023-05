Gents spitsenduo legt Standard over de knie na knotsgekke tweede helft, Orban verbaast met waanzinnig schot

In Luik hadden ze wél zin in de Europe Play-offs. Indrukwekkende tifo, een goed gevuld Sclessin, véél sfeer. Standard wilde koste wat het kost over AA Gent springen in de stand - dat voelde je aan alles. Het startte dan ook sterk. Met grinta en drive. De Buffalo’s creëerden wel de eerste kans - een lobje van Orban vloog ver over -, maar verder hadden ze véél moeite met het kort opzittende Standard. Eén manco bij de Rouches: waar bleven de kansen? Grote mogelijkheden voetbalde de thuisploeg niet bij elkaar. AA Gent overleefde zo het eerste halfuur én sloeg plots genadeloos toe.

Als een volleerd spelverdeler pakte Cuypers uit met een gemeten steekpass voor zijn spitsbroer Orban, die Bodart geen schijn van kans liet: 0-1. De Nigeriaanse goalgetter kende tot dan een moeilijke partij, maar deed dus wel waar hij o zo goed in is: scoren. Knappe goal, perfecte assist. Orban wist wie te bedanken.

AA Gent tankte vertrouwen, Standard incasseerde een tikje. De slotfase van de eerste helft was voor de Buffalo’s. Nog één keer kwamen ze dicht bij een doelpunt. Orban schoot vanuit een scherpe hoek op Bodart.

De tweede helft begon zoals de eerste eindigde: met een poging van Orban. En wát voor één. Meteen bij de aftrap - de bal lag nog op de middenstip - knalde de spits zonder aarzelen op doel. Hard én uitstekende geplaatst. Zijn schot strandde... op de lat. Ongezien - Sclessin knipperde eens met de ogen. C’est qoui ça? Dit had zomaar het doelpunt van het jaar kunnen zijn. Begrijp ons niet verkeerd, wij bedoelen dit goed, maar Orban is gewoon niet normaal. Wie denkt er in godsnaam aan om op dat moment meteen te trappen? Jammer dat de bal er niet in ging - Orban had de wereld opnieuw rondgegaan.

De toon was meteen gezet, het tempo ging nóg de hoogte in. En wat dan volgde, was een wel heel bijzondere fase. Emond claimde eerst (ten onrechte) een penalty, waarna AA Gent vlijmscherp counterde. Aan de overkant troefde Orban Bokadi af en hij knalde de 0-2 kurkdroog tegen de netten. De Nigeriaan legde het vingertje op de lippen - konden de Luikse fans niet appreciëren. Maar dan nam Boterberg prompt de bal op en keurde hij het doelpunt af. Onbegrijpelijk. Géén 0-2 dus. Waarom toch? Boterberg zou per ongeluk gefloten hebben om aan te geven dat er voordien geen strafschopfout begaan was. Tja. Hein Vanhaezebrouck zal er ongetwijfeld het zijne van denken.

Enkele minuten later verscheen er logischerwijs een cynisch lachje op zijn gelaat, want Standard maakte zowaar gelijk. Alzate - goeie voetballer - verlengde een vrijschop voorbij Nardi: 1-1. De Buffalo’s lieten de kopjes echter niet hangen, bleven volle gas gaan. Cuypers op kop. Hij werkte keihard én zette AA Gent weer op voorsprong. Na een onorthodoxe sliding van Bodart kon de Gouden Stier de 1-2 simpel binnen tikken. Een beslissend doelpunt, zo bleek. AA Gent hield stand tegen een tienkoppig Standard - Alzate kreeg nog rood - en doet zo een gouden zaak in de strijd om de vijfde plaats. Het zet directe concurrent Standard nu op vijf punten.

