Genkse goednieuwsshow duurt voort: “Eerste plaats verandert niets”

Ophef bij gewezen leider Antwerp over een e-sigaret. AA Gent dat op zijn kop staat. Anderlecht in crisis. En Genk? Dat is een oase van rust dezer dagen. “Ik ben niet bezig met wat er over de andere clubs gezegd en geschreven wordt”, zegt Wouter Vrancken. “Voor mij telt alleen wat er op het veld gebeurt. Ik steek mijn energie in de dingen waar ik vat op heb”, klinkt het nuchter.

We zijn twaalf speeldagen ver en Racing telt veertien punten meer dan vorig seizoen rond deze periode. De ploeg beschikt over meerdere wapens: stilstaande fases, dominant voetbal en ze kan ook strijden. Op OHL (0-1) sleepte een tienkoppig Genk zich in overlevingsmodus naar de koppositie. “Zo’n match hadden we vorig jaar verloren”, denkt Bryan Heynen. “De teamspirit is tegenwoordig uitstekend. We gaan voor elkaar door het vuur”, aldus de aanvoerder.