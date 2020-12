Genkse debutant Dwomoh (16) maakte deel uit van onze ‘Next Gen’-reeks: “Hij heeft uitdagingen nodig”

Dwomoh is een Belg met roots in Ghana. “In januari zijn we een toernooi gaan spelen in Saudi-Arabië en daar heeft Pierre als spits gespeeld. Dat deed hij zéér goed. Maar zelf zien we hem liever op een positie achter de spits bezig”, zei Koen Daerden, technisch directeur van de Genkse jeugd, eerder dit jaar nog.

“Bij veel jeugdspelers is het ook de vraag of ze het ook kunnen voor een publiek van 20.000 toeschouwers. Bij Pierre twijfel ik daar niet aan, da’s zijn leven. Hij heeft uitdagingen nodig. Omdat hij voor de zomer nog geen zestien was, mocht hij nog niet bij de U21 voetballen en daarom was het voor hem bij de U18 geregeld te makkelijk voor hem. Dan probeert Pierre het weleens te mooi of te moeilijk doen, maar dat begrijp ik ook wel. We gaan hem daar ook niet in afremmen, maar wel in begeleiden.” Met succes, dus.