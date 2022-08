Genk ziet Dessers voor 6,5 miljoen euro naar Cremonese trekken, twee versterkingen op komst

JUPILER PRO LEAGUERC Genk bereikte vandaag een akkoord met Cremonese over de transfersom van Cyriel Dessers (27). De spits trekt voor 6,5 miljoen euro plus bonussen naar de Serie A. Vandaag legt hij zijn medische testen af. Racing blijft niet bij de pakken neerzitten. Het trekt de portemonnee voor de Deense back Rasmus Carstensen en de Argentijn Matias Galarza, en daar zal het zeker niet bij blijven.

Cyriel Dessers speelde zaterdag zijn laatste match voor Racing Genk. Hij ging er tegen Eupen (4-2) nadrukkelijk naar op zoek, maar een doelpunt was hem niet meer gegund. Gevierd werd hij achteraf toch. Met drie goals in drie competitiematchen neemt Dessers nog op een mooie manier afscheid van een jeugdliefde die niet heeft geresulteerd in een droomhuwelijk. “Het is geen geheim dat een transfer dichtbij is”, gaf hij zaterdag na de match al toe. “De clubs zijn aan het onderhandelen.” Een akkoord volgde een dag later.

“Ik had nog graag een goaltje meegepikt, maar ben vooral blij dat we hebben kunnen winnen en ik met het publiek nog een feestje heb kunnen vieren”, ging Dessers verder. Er zat wellicht meer in de samenwerking tussen hem en Genk, dat bewijst zijn knappe seizoensstart. In plaats van vechten om de topschutterstitel en misschien wel iets heel moois met KRC trekt hij naar Cremonese, een promovendus in Italië. “Ik denk wel dat ik kans had gemaakt om topschutter te worden, maar ik moest een keuze maken. Binnenkort ben ik er ook 28. Het moment is aangebroken om iets nieuws te proberen. Ik heb nu een paar jaar in België en Nederland gespeeld. Ik heb alle stadions gezien, heb tegen alle ploegen gespeeld. Ik ben twee keer topschutter geworden en ben met mijn clubs tweede en derde geëindigd. Het enige wat ontbreekt is een titel, maar ik denk dat er verder niet veel rek meer op zat. Ik ben toe aan iets nieuws.”

Droom

En toch, Cremonese voelt niet aan als droombestemming. Is het niet te min voor een Nigeriaans international die de beste schutter was van de Conference League? “Ik begrijp dat mensen dat denken, maar een topcompetitie heb ik altijd gewild. Ik snap ook wel dat we er niet voor de titel gaan meedoen. Maar ik denk dat ik heb laten zien dat ik veelzijdig genoeg ben. Voor mij was het belangrijk om ergens eerste spits te zijn. Ik wou niet als toerist naar al die mooie stadions gaan. Ik wil effectief spelen en mij bewijzen.”

Genk krijgt zijn vraagprijs van 6,5 miljoen euro. Mocht Cremonese zich handhaven in de Serie A komt daar een mooie vergoeding bovenop. Het is een pak meer dan de vier miljoen euro die Feyenoord in mei nog moest betalen. Het eveneens geïnteresseerde FC Kopenhagen kon en/of wilde niet beter doen. Intussen ligt Gouden Schoen Paul Onuachu nog altijd onder contract in Limburg en is het vertrouwen in de jonge Andras Németh groot. Het maakt het vertrek van Dessers, die vandaag zijn medische testen aflegt, er op dit moment een met alleen maar winnaars.

Versterking op komst

Head of Football Dimitri de Condé is bezig met een nieuwe spits, maar die zal aanvankelijk uitkomen voor Jong Genk, de ploeg die straks uitkomt in de Challenger Pro League. De club ziet in Victory Beniangba daarvoor de geknipte kandidaat. De 19-jarige Nigeriaan speelt voor de Young Boys Football Academy en kwam het voorbije halfjaar op huurbasis uit voor El Gaish in Egypte.

Maar Genk wil zeker nog uitpakken op de transfermarkt. Het is bezig met de opvolging van de naar Reims vertrokken Junya Ito en wil spoedig de inkomende transfers van Rasmus Carstensen (Silkeborg IF) en Matias Galarza (Argentinos Juniors) afronden. Investeringen die niet goedkoop zijn - respectievelijk drie en zes miljoen euro - maar de club ziet in de twee jonge talenten directe versterkingen die op termijn met (veel) winst kunnen worden doorverkocht. De start is bovendien veelbelovend en de binnen de club heerst de gedachte dat er onder Wouter Vrancken iets moois kan gebeuren dit seizoen. Het sterkt Genk in zijn agressiviteit op de transfermarkt.

