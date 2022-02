Genk wint verdiend van bleek Standard en houdt sprankeltje hoop op play-off 1 levend

Racing Genk - Standard begon zoals OHL - Genk was geëindigd, met een VAR-interventie in het nadeel van de Limburgers. O ironie. Genk startte vol overgave en zag zijn aanvallende intenties al na twee minuten beloond. Muñoz trok voor, Onuachu torende boven iedereen uit en kopte de 1-0 voorbij Bodart. In Tubeke haalde Bram Van Driessche zijn geodriehoek boven, trok de buitenspellijn en concludeerde dat Onuachu een paar centimeter buitenspel stond. Het Genks feestje ging terecht niet door. De Genkse persboycot omwille van een aantal scheidsrechterlijke beslissingen in hun nadeel zorgde ervoor dat elke beslissing van Verboomen fel gecontesteerd werd, maar de man in het oranje hield het hoofd koel.

Racing Genk bleef voetballen met de intensiteit van een play-off match. Niet dat de mannen van Storck weinig keuze hebben, vanaf nu is het elke match ‘do or die’. Enige minpunt bij de thuisploeg, ze slaagden er niet in om hun overwicht aan rendement te koppelen. Ito had vijf assists op zijn naam kunnen hebben, maar het ontbrak Genk telkens aan koelbloedigheid in de zestien. Bongonda knalde op Bodart, Trésor mikte over of het waren de Rouches die zich in laatste instantie voor een bal gooiden. Het was bij momenten een belegering, Elsner maande zijn mannen aan om de frontlinie te verlaten.

Door de schorsing van Bryan Heynen draaide Storck zijn driehoek op het middenveld om, eentje met de punt naar achteren. Zowel Thorstvedt als Trésor konden zich offensief uitleven.

Standard moest zich aanvankelijk beperken tot het redden van de meubelen, maar kwam gaandeweg wel dreigen. Emond ging zijn kans na balverlies van Muñoz en ook Cafaro mocht vrij aanleggen, Vandevoordt was attent.

Met de rust in zicht was het toch raak voor Genk. Heerlijke snelle combinatie op het middenveld met Thorstvedt en Trésor, zijn millimeterpas zette Bongonda voor Bodart en de 1-0 was een feit. Bongonda, vaak verguisd voor zijn voortdurend zwerven over het veld, nu geprezen voor zijn loopactie door het midden. Standard mopperde wel over voorafgaandelijk hands van Hrosovsky, maar hun beklag haalde niks uit. Voor Bongonda was die goal een mooie bekroning voor zijn honderdste wedstrijd in het shirt van Racing Genk. Théo zit duidelijk weer in een betere periode. Is het de kapiteinsband of zijn recente call-up voor de nationale ploeg van de Democratische Republiek Congo? We hadden het hem graag gevraagd, maar ja…die boycot.

Standard leek nog een vuist te willen maken na rust, maar gaf Genk zelf de dubbele voorsprong cadeau. Moussa Sissako verspeelde domweg de bal aan Onuachu. De Nigeriaan omspeelde Bodart en schoof de bal dan wat gelukkig via het been van Laifis binnen. De lichaamstaal bij de Rouches sprak boekdelen. Het einde van een zonnige wintermiddag met een logische winnaar.

