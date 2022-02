Genk wint makkelijk tegen Zulte Waregem en houdt hoop op play-off 1 levendig

Jupiler Pro LeagueEen zege zoals Racing Genk er dit seizoen nog te weinig heeft geboekt. Eenvoudig, te danken aan een surplus in kwaliteit. Genk gelooft nog in z’n kansen voor de Champions play-offs.

Dames en heren, u telt ze best nog niet uit. Racing Genk kan de komende weken best nog een vervelende klant worden voor al wie de Champions play-offs ambieert. Na de nederlaag tegen Union leek het over, maar zonder te spelen - u weet wel die matchen tegen KV Mechelen en OHL - hielden ze toch een goed gevoel over aan de voorbije tiendaagse. Virtueel staat KRC Genk op vier punten van de vierde plaats, wie zegt dat het niet kan in deze knotsgekke competitie?

Volledig scherm © Photo News

Genk deed in elk geval wat het moest doen tegen een zwak Zulte Waregem. Na een helft éénrichtingsvoetbal trokken de Limburgers met de kleinste voorgift naar de kleedkamers. Paul Onuachu stond voor de eerste keer aan de aftrap als Gouden Schoen. Vanop de tribune zag Tracy hoe haar aanstaande echtgenoot Genk al na een kwartier op voorsprong schoot. Vreemd dat Jasper Vergoote die goal afkeurde. Ibrahima Seck voelde een briesje in zijn rug, gooide de armen in de lucht en hoorde tot zijn opluchting het fluitsignaal van Vergoote. In Tubeke durft de aandacht voor die late zondagavondmatch ook al eens te verslappen en dus moest Genk opnieuw op zoek naar de voorsprong. Met opnieuw Onuachu in een hoofdrol, nu met het hoofd na een hoekschop van Oyen, maar de bal botste op de paal. Zelfde minuut, zelfde hoofdrolspeler. Nu schoot de gretige Onuachu net voorlangs. Met de terugkeer van Thorstvedt kon Genk veel meer diepgang in z’n spel leggen.

Zulte Waregem stelde daar werkelijk niets tegenover. Essevee koos voor impressie van het Six Nations toernooi rugby, de bal zo ver mogelijk naar voren keilen en terreinwinst boeken. Hun nummer zes, David Hubert, werd een decennium geleden kampioen als kapitein van Racing Genk. Hij moet het er het zijne van gedacht hebben, smerige tik wel op de enkels van Onuachu. Vandevoordt werd voor rust geen enkele keer op de proef gesteld.

Volledig scherm © Photo News

Tien minuten voor de pauze kreeg Genk loon naar werken. Juklerod, Hrosovsky en Oyen knutselden een leuke actie in mekaar, het Genkse jeugdproduct trok voor en Omar Govea versloeg zijn eigen doelman. Pech dat wel, maar daarom niet minder logisch. Bernd Storck begon zoals verwacht met Ito en Bongonda op de bank, de Duitser zal best tevreden geweest zijn met wat vervangers Oyen en Paintsil op de mat legden.

In de eerste minuut na rust konden de boeken helemaal dicht. Kristian Thorstvedt toonde waarom Essevee zijn geliefkoosd slachtoffer is, de Noor plaatste een schuiver in de verste hoek. Storck bracht Ito nog voor Paintsil, Laurens De Bock zuchtte eens diep. En ook Aziz Ouattara mocht debuteren. Gano kon in het slot nog eens dreigen aan de overkant. Racing Genk sluipt dankzij deze simpele zege top acht binnen en houdt - de inhaalmatchen indachtig - de top vier in het vizier.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

