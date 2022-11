Genk wil Onuachu houden en gaat in winter de markt op: “Onze groep versterken, niet verzwakken”

Jupiler Pro LeagueCompetitieleider RC Genk kent met 43 op 48 een bijzonder sterke start. De Limburgers willen niet op hun lauweren rusten en zijn van plan zich in de winter te versterken. “Dat is niet noodzakelijk, maar het gaat wel gebeuren”, zegt Head of Football Dimitri de Condé.

BEKIJK. De twaalf competitietreffers van Paul Onuachu tot nu toe

Racing trekt woensdagavond naar het Kuipje voor een treffen met Westerlo, een ploeg die het onlangs in de competitie met ruime 6-1-cijfers klopte. Topschutter Paul Onuachu scoorde in dat duel twee van zijn twaalf goals. Zo wil Genk de Gouden Schoenen komende winter binnenboord houden. “Uiteraard is dat onze wens en voorkeur, maar zekerheid heb je in het voetbal nooit”, weet de Condé.

“Je hebt ook met een speler te maken, al is Paul hier zeer gelukkig. In zijn contract staat ook een geen gelimiteerde transfersom (zoals bij Ito, Thorstvedt en Lucumi wel het geval was, red.), noch is er een bepaald bedrag afgesproken. We zullen zien wat er zal gebeuren, maar het is duidelijk dat we hem liever niet zien vertrekken.”

Versterking

Het Head of Football richt zich op versterking in de winter. “Er moet niet absoluut iets bijkomen, maar het gaat wel gebeuren. Er zijn altijd gesprekken met de coach, de sportieve commissie en het bestuur over wat we nodig hebben en wat er mogelijk is. We zijn ambitieus. Het is niet de bedoeling om verzwakt uit de mercato te komen.”

Volledig scherm © Photo News

Op namen van targets wil de sportieve baas van KRC niet ingaan. Het lijkt evenwel uitgesloten dat Slavia Praag-aanvaller Yira Sor, voorbije zomer nog een toptarget, weer in beeld komt. “We houden posities en namen intern. Als je onze kern bekijkt, zie je dat ons aanvallende compartiment en onze defensie niet heel breed is. Maar daar speelt ook mee hoe de blessures van Sadick – we geloven heel erg in hem – en Luca Oyen zich ontwikkelen. Ook voor Jong Genk (momenteel hekkensluiter in de Challenger Pro League, red.) zijn we van plan het nodige te doen.”

Trésor: zelfs geen voorselectie

Er was de voorbije weken verwarring over of Mike Trésor, met dertien assists een van de uitblinkers van de heenronde, nu wel of niet tot de 55-koppige selectie van de Rode Duivels behoorde. Dat is voor de duidelijkheid niet het geval. “Ik wil geen kritiek op Roberto Martinez uiten. Het is zijn keuze. Je hebt een oude generatie die beloond zal worden met een WK. Mogelijk behoort Bryan Heynen daartoe, al acht ik de kans reëel dat hij er niet bij zal zijn. Dat zou een ontgoocheling zijn, want hij heeft er de kwaliteiten voor. Je kunt je ook afvragen wat Mike nog meer kan doen. Maar Bryan en Mike zijn twee jongens die de toekomst van de nationale ploeg in handen hebben. Als zij na het WK niet in aanmerking komen, zou ik dat niet begrijpen”, besluit de Condé.

Trainer Wouter Vrancken ging eerder op dinsdag al in op de situatie van Trésor. “Martinez selecteert naar eer en geweten. Het is niet aan mij om daar kritiek op te geven. De bondscoach heeft gekozen voor andere spelers à la Amuzu en Duranville. Het enige wat ik kan zeggen: Mike zijn cijfers zijn er. Het belangrijkste is dat hij zijn focus behoudt en zijn werkethiek blijft tonen, om zo te laten zien dat hij het niveau of erbij te zijn. Ik heb geen zin om op anderen te gaan schieten”, aldus de Genkse T1.

Volledig scherm © BELGA