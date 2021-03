Genk weer steviger in top 4, maar misschien nog belangrijker: het voetbalt weer met lef

Club Brugge Na de quarantai­ne nu de cruciale bekermatch, Clement vanavond weer op de bank bij Club: “Nog nooit zo ziek geweest”

4 maart Nog even en hij was zelfs de pers beginnen missen... Dan weet je het wel. Philippe Clement (46) is terug na twee weken quarantaine aan ‘t zeetje. De Club-coach wacht meteen een bekertopper tegen Standard, “Geloof me, ‘t was geen pretje, maar er is geen tijd voor respijt.”