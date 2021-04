Genk-spelers doen bekeruitreiking met toeters en bellen over in Luminus Arena, Van den Brom: “Het was een goed feestje”

Het was de apotheose van een feestje dat liefst 24 uur duurde. En ook John van den Brom liet zich graag betrekken in het feestgedruis. “Of ik mij de namen van de doelpuntenmakers nog kon herinneren? (lacht) Ja, want het zijn vaak dezelfde. Het was een goed feestje. Dat hoort ook bij bekerwinst.”

Hoeveel marge zit er nog in deze groep? Van den Brom: “Voor de play-offs ziet het er goed uit. We spelen goed, er zit een constante in, alle jongens zijn fit en de beker geeft een boost. Ik ben hoopvol. Nog verderop kijken is moeilijk. Dat hangt af van de selectie die we volgend seizoen hebben.” Mét Ito, Bongonda en Onuachu? “We vrezen niet dat we hen gaan kwijtspelen. We moeten geen spelers verkopen. Maar we zijn niet achterlijk. Er zal best wel interesse komen in enkele van onze spelers.”