Genk gaat met de billen bloot op ondergesneeuwd Le Canonnier

Jupiler Pro LeagueNul op zes voor Racing Genk. De Limburgers gingen met tien onderuit in de modderpoel van Le Canonnier. Geen prettig gevoel met wedstrijden tegen AA Gent en Club Brugge in het verschiet.

Zou dit een wedstrijd zijn die onder normale wedstrijden zou worden uitgesteld? Mogelijks, voetballen was onmogelijk op Le Canonnier. Veldverwarming is er niet in Moeskroen. Een zeil om ervoor te zorgen dat de ondergrond niet bevriest is er wel, maar dat bleek dan weer niet sneeuwbestendig. Het dekzeil werd dus op de middag verwijderd, een paar uur voor het tegen de Franse grens stevig begon te sneeuwen. Tja. Spelen! Was het oordeel van scheidsrechter Vergoote. Niet naar de zin van Genk dat besliste de wedstrijd ‘onder voorbehoud’ te spelen. Mogelijk krijgt deze avond dus nog een extra-sportief staartje.

Dit soort ‘veldslagen’ wordt vaak op het mentale vlak gevonden. Als je maar vaak genoeg tegen jezelf zegt dat voetballen op zo’n veld onmogelijk is, dan is het ook onmogelijk. Maar het begin was langs beide kanten niet eens onaardig gezien de omstandigheden. In de Superprestige van Le Canonnier was de bandenkeuze uitermate belangrijk, zo hebben wij altijd van Michel Wuyts Paul Herygers geleerd. Théo Bongonda startte met de Rhino’s, slim op die koude maar modderige onderlaag. Bongonda toonde zijn kwieke voetjes en nam Koffi onder vuur, de bal ging net over. De keuze voor de Grifo’s bij Onuachu stootte dan weer op veel onbegrip in de commentaarcabine bij Paul. Ito speelde de Nigeriaan goed vrij, maar Onuachu wachtte te lang om te besluiten en verkeek zo de kans op zijn twintigste.

Volledig scherm © Photo News

Het was zo’n wedstrijd waarin je voelde dat wie de eerste goal zou maken een serieuze optie op de zege nam. Moeskroen ‘voetbalde’ zich alsmaar beter in de match. En het was Olinga die de laatste in de stand op rozen zette. Hij werkte de voorzet van Xadas voorbij Vukovic in doel. De Genkse kopjes gingen omlaag en kort voor rust kreeg de hoop bij Genk op een comeback een flinke knauw. Olinga ontsnapte, voelde de adem van Cuesta in zijn nek en ging neer. Rood volgens Vergoote en Genk met tien, de vijfde rode kaart dit seizoen al voor de Limburgers.

Diezelfde Olinga ontsnapte kort na rust toen hij - eerder ongelukkig dan moedwillig - zijn studs op de knie van nieuwkomer Angelo Preciado plantte. Het was wel einde wedstrijd voor de Ecuadoraan. Genk toonde wel veerkracht in de tweede helft. Bongonda ging neer na een contact met Mohamed, maar kreeg geen strafschop. Lucumi had pech toen zijn kopbal op de bevroren lat uiteen spatte. Een kantelpunt zo bleek. Een kwartier voor tijd kreeg Vukovic in zijn modderbad onvoldoende vat op een knal van Da Costa, Tabekou duwde de rebound knap binnen. Tweede nederlaag op rij dus voor Genk en dat komt aan. Nul op zes met een tweeluik tegen AA Gent en Club Brugge. De grootste challenger staat komende week plots onder grote druk.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

