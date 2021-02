Genk gaat kopje onder na penaltyfestival aan zee, KV Oostende duikt opnieuw top 4 in

Belgisch voetbal Beerschot ontstemd nadat VAR niét tussenkomt voor offside bij Mechelse winning goal: “Waar zijn we mee bezig?”

15 februari De arbitrage domineerde de gesprekken en da’s nooit een goed teken. De winninggoal had moeten worden afgekeurd, maar de grensrechter vlagde niet en in het VAR-busje bleek men niet over de juiste beelden te beschikken... “Geen idee hoe zoiets kan”, zuchtte Will Still.