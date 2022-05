Gek of geniaal? Dit denken clubleiders in 1A over de denkpiste van een competitie met 12 clubs

Livios Heerlijk relaxen in eigen tuin: zo geef je de gezellig­heid een flinke boost

Nu de zon al enkele dagen van de partij is, trekken we met z’n allen naar buiten om te genieten. Dat lukt des te beter in een gezellige tuin. Heb je groene vingers of net helemaal niet? Dat maakt niet uit. Met deze tips van bouwsite Livios tover je je tuin om tot een uitnodigende ruimte waar je fijn kan vertoeven met familie en vrienden.

