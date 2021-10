Gejoel en spottend gelach: VAR heeft liefst zeven minuten nodig om offside te zien

Belgisch voetbal Operatie Zero in laatste rechte lijn, maar nog maanden wachten op duidelijk­heid

6 oktober Het gerecht staat op het punt Dejan Veljkovic als spijtoptant te erkennen. Het luik-Mogi Bayat is zo goed als afgerond. Operatie Zero zit in de laatste rechte lijn. Maar wanneer gebeurt dat, en wie zal zich uiteindelijk voor de rechter moeten verantwoorden? In de sprint naar de meet kan nog veel gebeuren.