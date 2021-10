Gefrustreerde Vanhaezebrouck na verlies tegen Union: “Dit was een echte hold-up”

AA GENT Hein Vanhaeze­brou­ck kijkt uit naar topper tegen Union: “Het is aan ons om hen van hun wolk te halen”

Zondag staat in de Ghelamco Arena een onverwachte topper op het programma. AA Gent is een topclub in vorm, Union heeft zich vanuit 1B naar de kop van het klassement in 1A gepiloteerd. “Het is aan ons om hen van hun wolk te halen”, zegt Hein Vanhaezebrouck.

