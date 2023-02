Geen winnaar, maar wát een Brugse derby: Club onder de voet gelopen en mag blij zijn met 2-2

Scott Parker, nog altijd op zoek naar de juiste succesformule, bracht Jutglà; Nielsen en Sylla aan de aftrap ten koste van Sowah, Mata en Mechele. Daardoor verschoof Odoi naar de rechtsachter. Het was de Ghanese international die het gaatje in de Cercle-defensie zag en Jutglà door de buitenspelval richting doel loodste. Noa Lang kon voor open doel niet meer missen. Het buitenspelsignaal van assistent Blaise werd na een VAR-check door Visser vanuit Tubeke overruled: Popovic stapte duidelijk te laat uit. Voorsprong dus voor Club na iets meer dan een kwartier afzien.

Eén minuut eerder had Jutglà een misser van Ravych niet kunnen uitbuiten, terwijl Majecki ook nog een kopbal van Odoi moest keren. Drie Club-momenten die niet rechtvaardigden dat Cercle tegen de gang van het spel in met een achterstand de rust moest induiken.

Bij Club had Parker kort door de pauze noodgedwongen nog wat moeten schuiven. Meijer viel geblesseerd uit, Mata kwam hem vervangen en Odoi werd nu linksback. Het spelbeeld veranderde er weinig door. Cercle gooide weer alles in de aanval en werd daar na vijf minuten voor beloond. Somers spurtte op rechts weg, zette perfect voor naar Denkey en tegen de knal van de Togolees was Mignolet kansloos (1-1). Ook na die gelijkmaker bleef Cercle het doel van Mignolet bestoken, waarbij de doelman nu wel met een miraculeuze save moest uitpakken op een dichte kopbal van Daland nadat eerder Somers van dichtbij wild over had besloten.