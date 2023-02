Geen winnaar in intense topper: Scott Parker wacht na gelijkspel tegen Union nog steeds op eerste zege op Jan Breydel

Anderlecht Bedrijf van Wouter Vandenhau­te en Spor­za-an­ker Catherine Van Eylen factureert volgens ‘Humo’ jaarlijks 500.000 euro aan Anderlecht

In het vernietigende ‘Humo’-artikel over niet-uitvoerend Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute komt ook diens vrouw Catherine Van Eylen ter sprake. Volgens ‘Humo’ factureert Vandenhaute aan RSCA via een vennootschap die ook op naam van de Sporza-journaliste staat én moet ze zich laten vervangen telkens als Vandenhaute of Anderlecht negatief in het nieuws komt. Van Eylen zou de komende dagen “haar positie binnen de vennootschap wel herbekijken.”

