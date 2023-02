Geen winnaar Am Kehrweg: Eupen en Westerlo tekenen voor billijk gelijkspel

In het Kehrwegstadion bracht Nene Dorgeles Westerlo vlak voor de rust op voorsprong. Na geklungel bij Eupen kon hij alleen op Moser afstormen: 0-1 voor de promovendus. Met nog ruim 20 minuten te spelen, haalde Tagir N’Dri neer in het strafschopgebied. Ref Denil wees naar de stip, Stef Peeters (68.) gaf Bolat geen schijn van kans: 1-1 via de lat. Nadien vielen geen doelpunten meer.

In de stand wipt Seraing met 18 punten over KV Oostende naar de voorlaatste plaats. KVO is met evenveel punten laatste, door een slechter doelsaldo. Met 22 punten is Eupen terug te vinden op de 14e stek, twee punten boven de degradatiestreep. Westerlo is zevende met 35 punten.