Geen winnaar aan Den Dreef: OHL en STVV houden elkaar in evenwicht

Belgisch voetbalGeen winnaar in het afsluitend duel van de dertiende speeldag. OH Leuven en STVV hielden gelijke tred: 2-2. Voor de Kanaries scoorde Duckens Nazon tweemaal, daartussen waren Henry vanop de stip en Eppiah trefzeker voor Leuven. OHL is nu achtste, STVV zestiende.