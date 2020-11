Geen winnaar aan Den Dreef, OHL-coach Brys niet te spreken over actie Durkin: “Hij torpedeerde Duplus bewust”

Aan het slot van een vrij evenwichtig eerste halfuur waarin beide teams wel af en toe dreigden maar geen echte doelkansen afdwongen, kwamen de bezoekers op voorsprong. Nazon speelde drie Leuvenaars op een hoopje en knalde droog in de verste hoek. De Haïtiaanse Fransman liep meteen richting Leuvense bank om Marc Brys te jennen. Toen die trainer was van STVV kreeg Nazon nauwelijks speelkansen. Het leverde hem geel op. Brys kon ermee leven: “Voetbal is emotie, ik hou van zo’n reactie.”

OHL trachtte nog voor de rust terug te slaan en slaagde daar ook in, met medewerking van ref Jasper Vergoote. Die zag een penalty in een botsing tussen Malinov en Sankhon. Diezelfde Vergoote die OHL op speeldag twee naliet in de blessuretijd een huizenhoge penalty te fluiten die de Leuvenaars de zege had kunnen opleveren. Late compensatie? Henry knalde vanop de stip zijn zesde van het seizoen binnen, ruststand 1-1.

STVV kwam scherp uit de kleedkamer en kreeg twee uitgelezen kansen. Nazon liet evenwel na om slecht uitverdedigen van Ouedraogo af te straffen, waarna de bedrijvige Suzuki Filippov de 1-2 op een schoteltje aanbood, maar de Oekraïner legde de bal langs de verkeerde kant van de paal.

Pas halfweg de tweede helft kwam OHL weer in de wedstrijd. De ingevallen Tamari zorgde voor dreiging. En twintig minuten voor tijd kwamen de Leuvenaars op voorsprong, toen Malinov na een ingestudeerde hoekschop Eppiah - zijn eerste speelminuten dit seizoen - bediende, en de bal via een Truiens been in doel ging.

OHL nam de wedstrijd helemaal in handen en kwam nog een paar keer bijna tot scoren. De oogst leek binnen, maar zeven minuten voor tijd sloegen de bezoekers terug. Nazon zette opnieuw de OHL-defensie voor schut en knalde zijn tweede van de avond binnen: 2-2.

Duplus naar kliniek

Na de match was OHL-coach Brys niet te spreken over Chris Durkin: “Hij torpedeerde Frédéric Duplus bewust. Onze aanvoerder, na een revalidatie van drie maanden pas hersteld van een zware blessure, moest naar het ziekenhuis afgevoerd worden met een zware knieblessure. Ik vrees dat hij weer voor lange tijd out is.”

