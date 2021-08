Geen voetbalachtergrond, maar wel de geknipte man: waarom nobele onbekende Paul Van den Bulck wellicht nieuwe bondsvoorzitter wordt

Voetbal Binnenland­se toptrans­fer in de maak? AA Gent ligt in pole positie voor OHL-spits Henry

15 augustus In zijn zoektocht naar een vervanger voor Roman Yaremchuk, richt AA Gent zijn pijlen vol op Thomas Henry. De besprekingen tussen de Buffalo’s en OH Leuven gaan de goeie kant uit, maar over de vraagprijs van 6 miljoen euro is er nog geen eensgezindheid.