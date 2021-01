Geen opwinding, geen goals, geen winnaar: Anderlecht-AA Gent deed pijn aan de ogen

Kompany gunde winteraanwinst Bruun Larsen z’n eerste basisplek in paars en wit. De Deen wilde zich duidelijk ook tonen, maar z’n acties misten precisie. Gent, zonder Yaremchuk en Ngadeu, kon het evenwicht ook snel herstellen en dreigde zelf (licht) via Niangbo en Depoitre. Geen van beide keepers moest echter wonderen verrichten.

Dat had veel te maken met het slordige voetbal van beide ploegen. Slordige passes, technische fouten, misverstanden: bekoren deed de topper voor rust zeker niet. De beste kans was nog voor Bruun Larsen, maar Bolat zag de trap van de huurling naast rollen. Gent kon er niks meer tegenover stellen, de netten bleven schoon in de eerste helft.