Geen leidersplaats voor Standard: Rouches met 2-0 onderuit bij STVV

Door het verlies van Club Brugge gisteravond bij OHL kon Standard op zijn beurt de leiding in de Jupiler Pro League overnemen van Antwerp, dat eerder vandaag al Beerschot klopte in de stadsderby. Al wat het moest doen was winnen tegen de buren uit Sint-Truiden, maar daar knelde het schoentje dus. De ideeën van Raskin, die moest verstek geven met corona, werden gemist - de Rouches speelden in de hele eerste helft geen halve kans bij elkaar. Ook STVV slaagde daar eigenlijk niet in. Tot in minuut 37, althans. Garcia speelde goed in op Filippov, waarna die Duckens een vrije schietkans aanbood. De flankaanvaller twijfelde niet, de 1-0 was een feit. De kaken van een nerveus kauwende Kevin Muscat gingen prompt iets minder fel op en neer - ‘t was al serieus heet geworden onder het zitje van de Australische STVV-coach na de flauwe competitiestart.