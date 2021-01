Geen goed nieuws voor amateurvoetbal: "We kunnen niet blijven uitstellen"

Dinsdag vergadert Voetbal Vlaanderen samen met de Waalse vleugel en de crisiscel van de voetbalbond, maar de klok tikt intussen. "We zullen dinsdag zien", zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen. "Maar wellicht zullen we moeten wachten tot 22 januari, wanneer er een nieuw Overlegcomité op de agenda staat. Duidelijk is wel dat we niet kunnen blijven uitstellen. Als we opnieuw zouden beginnen te voetballen, moeten we nagenoeg 100 procent zekerheid hebben dat we de heenronde van de competitie kunnen afwerken. Zoniet volgen mogelijk weer juridische stappen van clubs die op een degradatieplaats staan op het moment dat we stoppen."