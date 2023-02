Geen goals en weinig animo: ontgoochelende topper tussen Antwerp en Club levert geen winnaar op

Topduel op de Bosuil vanmiddag, waar Antwerp en Club Brugge in het zog van Genk en Union elkaar in de ogen kijken. De nummers drie en vier konden zich geen nederlaag permitteren - vooral de bezoekers stonden na de reeks slechte resultaten onder hevige druk. Parker gooide het nog maar eens over een andere boeg. Met Lang diep in de spits, Mechele en Hendry centraal achterin en een eerste basisplaats voor Rits. Bij Antwerp stond Keita voor het eerst aan de aftrap.

De eerste helft bracht niet wat ervan verwacht werd. Antwerp en Club hielden elkaar goed in evenwicht, waarbij de grootste mogelijkheid voor de thuisploeg was. In de achttiende minuut kon Balikwisha aan de tweede paal zijn kans gaan, maar zijn vluchtschot vloog over. Club Brugge voetbalde goed tot aan de zestien meter van The Great Old. Daar liep het telkens verkeerd voor de Bruggelingen. Halverwege moest Muja naar de kant - de vleugelspeler liep een schouderblessure op na een contact met Meijer.

Volledig scherm © Photo News

In de tweede helft nam Antwerp aanvankelijk het initiatief. Mechele voorkwam maar net dat Ekkelenkamp van dichtbij de score kon openen. Club herstelde snel het evenwicht en nam zelfs de bovenhand. Al kon de landskampioen enkel via stilstaande fases ietwat voor dreiging zorgen. De grote kansen bleven ook in de tweede helft uit. Veel balverlies en overtredingen, dat wel. Onder meer Lang, Mechele, De Laet en Onyedika liepen tegen geel aan in een rommelig vijfde kwartier. Eén keer kon de ingevallen Kerk zijn kans gaan, maar de aanvaller trapte wild over. Janssen zag zijn eerste schot in de wedstrijd dan weer naast gaan.

Finaal bleef het bij 0-0 - een uitslag die terecht was, maar waar geen van beide ploegen veel mee opschiet. Union en Genk kunnen later vandaag nog verder uitlopen op hun achtervolgers. Club speelde anderzijds haar beste match onder Parker, het hield ook voor het eerst sinds de WK-break nog eens de nul. Volgende vrijdag wacht hen een nieuwe topper tegen Union.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.