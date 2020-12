Geen breuken: Yari Verschaeren 4 à 6 weken out met spier- en ligamentenletsel aan enkel

OH Leuven OH Leuven en Marc Brys oogsten succes dankzij ‘key players’: "Uitzonder­lij­ke klik tussen die drie"

13:55 Zonder daar veel poeha over te maken, is OHL de top vijf binnengedoken. De motor van het door Marc Brys geknede team zijn de drie 'decision players' of 'key players' zoals hij hen noemt. Wat maakt Xavier Mercier, Kamal Sowah en Thomas Henry zo speciaal? Waarom ligt hun rendement in 1A zo veel hoger dan vorig seizoen in 1B? En kunnen ze nog beter worden?