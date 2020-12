Geen 12 op 12 voor AA Gent: inefficiënte Buffalo's verliezen in Kortrijk, Yaremchuk antiheld met vroege rode kaart

Het werd meteen bibberen voor AA Gent, dat noodgedwongen zonder Vadis Odjidja (geblesseerd) en Sven Kums (ziek -geen corona) aan de aftrap kwam. Gueye kon meteen afwerken op een goeie bal van Ocansey, maar Sinan Bolat ging uitstekend plat en duwde de bal nog weg. Via Núrio leek het leer dan bijna over de lijn, maar Bolat pakte uit met een mirakelsave. Selemani zou even later de skills van de Gentse doelman opnieuw testen, maar die stond alweer pal. AA Gent kreeg intussen weinig of niets voor elkaar en zag ook nog Roman Yaremchuk vroeg naar de kleedkamer trekken. De Oekraïner reageerde gefrustreerd na een eerder duel met Golubovic en die laatste ging theatraal neer. Een duw met beide handen richting het aangezicht. Dom.