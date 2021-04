Gaat Beerschot langer door met T1 Will Still of niet? De plus- en minpunten op een rijtje

+

De resultaten

Met 17 op 39 (ofwel 44 procent) is Beerschot onder Will Still nipt gebuisd. En toch zijn wij geneigd te zeggen dat Still ‘correcte’ resultaten neerzette. In het eerste luik van de competitie pakte Beerschot onder Hernan Losada 48 procent van de punten, wat dus niet gek veel meer was. Op het moment dat Still overnam, had paars-wit er zelfs een dramatische 2 op 21 op zitten. En dan vertrok in januari ook nog eens smaakmaker Tarik Tissoudali. Veel meer viel er in de slotfase van het seizoen gewoon niet uit te halen. Bovendien: op het moment dat Losada de club verliet, stond Beerschot tiende. Aan het einde van de reguliere competitie werd dat een negende plek.