G7 wil zeven of acht beloftenteams in 1B volgend seizoen, morgen volgt stemming: “Dit is doodsvonnis van de reeks”

1BEen zoveelste bom in het Belgisch voetbal. De Pro League wil morgen, op een Algemene Vergadering, namelijk stemmen over een competitiehervorming in 1B. Plan is om naast de 7 of 8 (afhankelijk van het dossier-Virton) ploegen die er sowieso zullen spelen, ook 7 of 8 beloftenteams te laten aantreden. “Hier zakt mijn broek van af”, klinkt Philippe Bormans, CEO van Union en lid van de Raad van Bestuur van de Pro League.

Die Raad van Bestuur zal morgen stemmen over het voorstel. Daarbij zouden Club Brugge, Anderlecht, Standard, Gent en Genk, maar ook Antwerp en Charleroi volgend seizoen een beloftenteam in 1B krijgen. Als Virton niet in 1B mag aantreden - die procedure is nog hangende - komen ook KV Mechelen of OHL (nota bene vorig jaar zélf nog in 1B) nog in aanmerking. Naast die beloftenteams zullen de zakker uit 1A, Westerlo, Lommel, Seraing, RWDM, Deinze en ook Lierse 1B vervolledigen. Enige mogelijke wijziging kan er nog komen na de barragematch tussen het nummer 17 uit 1A en de tweede in 1B.

Vanwaar dit idee plots? Philippe Bormans, CEO van - kersvers 1A-team - Union en lid van de Raad van Bestuur van de Pro League, licht toe én luidt de alarmbel.

Volledig scherm Philippe Bormans, CEO van Union. © Gregory Van Gansen / Photo News

“De G7, onder impuls van AA Gent, maar dus mét Antwerp namens de K11 aan boord, willen allemaal een beloftenploeg in 1B. Dan hebben ze 14 of 16 profmatchen op een seizoen. Bravo”, klinkt het cynisch. “Sorry, maar dit is het doodsvonnis voor 1B. Voor ons Belgisch voetbal. Ik hoorde al dat Eleven (tv-zender die de rechten op ons profvoetbal heeft, red.) geen interesse heeft om zo’n format uit te zenden. Met andere woorden: de 1B-ploegen riskeren dan zonder tv-gelden te vallen. Helemaal onleefbaar dus. Dan kan je 1B net zo goed meteen ten grave dragen. Ik breng dit nu al naar buiten, omdat het morgen misschien te laat is. (cynisch) Dank u, G7, om ons niet in te lichten. Want had ik geen telefoontje gekregen van iemand met wroeging, hadden we dit morgen pas geweten. En waren we misschien voor een voldongen feit geplaatst. Nu is er misschien nog iets mogelijk. Ik ga er alles aan doen om dit te verhinderen. Je mag me gerust quoten, iémand moet het voortouw nemen. Wij, Union, hebben gelukkig niets meer met 1B te maken nu, maar, sorry, dit is echt meer dan een brug te ver. Hier zakt mijn broek van af.”

Collateral dammage

De tweede profreeks uit ons land zou met andere woorden een veredelde beloftencompetitie worden. Nefast voor het niveau lijkt ons, als je de resultaten van Club NXT dit seizoen bekijkt. En toch zou het zomaar kunnen dat het voorstel morgen alsnog aan genoeg stemmen geraakt. Hoe dat kan? Pure omkoping en afpersing, zo blijkt. Zo zou Lierse (dat normaal naar amateur degradeert, red.) alsnog degraderen als ze niet akkoord gaan. En als Deinze niet meestemt, zou de bouwtermijn van hun stadion niet verlengd worden. Beerschot en OH Leuven, nota bene vorig jaar zélf nog in 1B, moesten eerder afstand doen van een deel van hun tv-gelden, maar zouden nu in ruil een grotere vergoeding krijgen. Alles om toch maar aan voldoende stemmen te raken. Ook ploegen als Kortrijk zullen allicht ‘voor’ stemmen, want in het voorstel wordt er een seizoen langer vastgehouden aan 18 teams in 1A. Dat dit voorstel mogelijk het einde voor clubs als Westerlo, RWDM of Lommel betekent, wordt allicht als ‘collateral damage’ gezien.

Voor een akkoord is een tweederdemeerderheid nodig. De G7, die uiteraard allemaal voorstander zijn, bezitten samen 19 van de 47 stemmen.

Volledig scherm © BELGA