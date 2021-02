From Zé-ro to hero: fans en ploegmaats sluiten Lamkel Zé weer in de armen

AntwerpFrom Zé-ro to hero. Nou, dat nog nét niet misschien, maar meer en meer Antwerp-fans sluiten Didier Lamkel Zé weer in de armen. Ook in de kleedkamer is hij bijna weer gewoon one of the guys. Wat een paar goals al niet doen.

Wedstrijden: 5. Goals: 4. Gele kaarten: 2. Even de perceptie bijsturen dus. Want zó erg is het nog niet gesteld met Lamkel Zé en zijn 'pakt na elk doelpunt een gele kaart', toch? Alle incidenten van de voorbije weken, maanden en jaren verzinken bij elke goal die hij maakt meer en meer in het niets. Want Lamkel Zé zorgt voor vreugde. Winstpremies. Zeges. Dérbyzeges. Dankzij hem wint Antwerp. En hoe je 't ook draait of keert: da's wat álle fans van élke club willen. Sinds Frank Vercauteren hem weer overhevelde naar de A-kern, werd de Kameroener - door de fáns - drie keer verkozen tot Man van de Match.

Is hij weer definitief in de armen van de Antwerp-fan gesloten? Eric Pillin, uitbater van dagbladhandel Geysbrecht in Deurne, vlak bij het stadion, is om meerdere redenen uitstekend geplaatst om hier zijn zeg te mogen doen over Lamkel Zé. Niet alleen heeft hij met 'Number One' zijn eigen fanclub en houdt hij door z'n winkel perfect de vinger aan de pols bij de modale fan, één van zijn vaste klanten is ook... Didier Lamkel Zé.

Volledig scherm © BELGA

Simpele ziel

"Wat maakt dat ik altijd al hevig pro-Didier was", vertelt hij. "In se is die jongen een heel verlegen gast. Fantastische kerel, maar een simpele ziel. Niet zo verstandig, maar een gewéldige voetballer. 't Is zoals beloftencoach Gill Swerts onlangs zei tegen jullie: geef hem een bal en hij is content. Eigenlijk is Didier een beetje zoals 'de klein mannen'. Heeft u kinderen? Wel, als die geen goesting hebben om naar bed te gaan, mokken ze ook, toch? Dan hangen die het ook uit. Da's hetzelfde met Didier. Hij mocht niet naar een andere club? Wel, dat hebben we geweten."

Eric was altijd al fan, maar hoe zit het met de rest van de fans? Met zij die de club nog 'vier dagen' gaven om hem te verkopen? "Wel, vorige week was het nog fiftyfifty naar mijn aanvoelen. De helft anti-Didier, de helft pro. Da's sinds zondag helemaal gekeerd. Volgens mij is het nu eerder 75% dat hem weer graag ziet. Dé vrees van veel fans en ploegmaats is nu: hoelang blijft het goed gaan? Wanneer hangt hij het weer uit?"

Volledig scherm © Photo News

Ook in de kleedkamer, waar hij zich in het begin van zijn terugkeer nog apart moest omkleden, zit Lamkel Zé weer gewoon op zijn vertrouwde bankje. 't Is dat hij er geen filmpjes meer van mag posten op Instagram, of iedereen zou het al lang weten. Weer one of the guys.

"Ik schrik er niet van dat ze hem weer aanvaarden", vertelt Pillin ons nog. "Zelfs Ritchie zijn frank is gevallen, dé grote bezieler van dit Antwerp. Dat zegt alles. 't Was een héél goeie zet van de club om hem te houden. Ik denk dat de voorbije weken zijn prijs al verdubbeld is. Als hij er nu nog zijn kopje weet bij te houden..."

Volledig scherm © BELGA