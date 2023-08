Fris Cercle wint nu ook op STVV en springt naar de vijfde plek

Het was Cercle dat het scherpst uit de kleedkamers kwam, want het wist al vroeg in de tweede helft drie wenkende kansen af te dwingen. Zowel Somers als Gboho en Denkey kregen het leer echter niet voorbij Suzuki. Een Brugse goal hing in de lucht en na een kwartier spelen, was het dan toch raak voor de Vereniging. Thibo Somers, uitgerekend in zijn honderdste wedstrijd in de Jupiler Pro League, kon een assist van Gboho simpel binnen schuiven.