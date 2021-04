Frank Vercauteren geeft Jordan Lukaku niet op: “Geen EK? Misschien spreek je te vroeg”

Vanavond, in een match met als inzet 1,5 punt, staat Lukaku - door omstandigheden - allicht weer gewoon aan de aftrap. Le Marchand is geschorst en Gélin is nog weken out. Hierdoor zakt De Laet meer dan waarschijnlijk weer een rijtje achteruit. Benieuwd of Lukaku z’n spel drie, vier, vijf niveaus zal kunnen opkrikken.

“Want het is niet tegen de eerste de beste aanval dat we spelen hé”, besluit Vercauteren. “Het is niet ideaal dat we weer moeten schuiven, heel vervelend zelfs, maar ik ga er niet over blijven klagen. We moeten in staat zijn oplossingen te vinden.”