Frank De Bleeckere legt uit waarom offsidegoal van Amallah tegen KV Oostende telde: “Wij hebben geen 3D-systeem”

“Bij het doelpunt van Amallah tijdens de wedstrijd Standard-KV Oostende verwacht het Referee Department dat de VAR en de offsidelijn gebruikt worden om een finale beslissing te nemen”, legt De Bleeckere uit. “Bij deze situatie moet men de lijn gebruiken, omdat het over een nipte buitenspelfase gaat. In de Jupiler Pro League beschikt de VAR over een 2D-systeem. Dat wil zeggen dat de offsidelijn op de voet en op de grond wordt getrokken om tot een juiste beslissing te komen. De moeilijkheid hier is dat zowel de voet van de aanvaller, de voet van de verdediger en de bal in de lucht zijn. Om bij deze situatie een juiste lijn te kunnen trekken, moet men beschikken over een 3D-lijn. Sommige competities, zoals de Champions League, gebruiken zo een 3D-systeem. De VAR heeft wel degelijk een lijn getrokken, maar dus in een 2D-technologie. Het beeld werd niet doorgestuurd naar televisie, omdat de 2D-lijn geen duidelijk bewijs kon geven dat de assistent-scheidsrechter een duidelijke fout had gemaakt. Daardoor werd de oorspronkelijke beslissing om het doelpunt toe te kennen, bevestigd. Het Referee Department steunt die beslissing, maar verwacht wel dat de VAR de gemaakte buitenspellijn naar televisie stuurt, ook al zou zo’n 2D-lijn geen duidelijke weergave hebben gegeven.”