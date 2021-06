Francky Dury stopt na komend seizoen als trainer van Zulte Waregem: “Tijd voor verjonging”

Standard Standard was dit seizoen de slechtste G5-ploeg: fans verwachten beterschap, maar de toekomst oogt ‘flou’

24 mei Sclessin, waar niets meer is als ooit tevoren. Volgend seizoen wordt “een overgangsjaar” voor de Rouches. Coach Mbaye Leye lijkt aan te sturen op tabula rasa in zijn spelerskern, maar momenteel is er geen financiële slagkracht voor échte versterkingen. De toekomst in Luik oogt dus ‘flou’, ofwel wazig...