Fors minder fans in de tribune: hoe onze clubs zich hebben vastgereden in eigen tv-contract

Jupiler Pro League Westerlo trekt de drie punten over de streep na sensatione­le slotfase op Mambourg (2-3)

Sensatie in het slot op Mambourg, waar Charleroi na een vroege achterstand finaal nog een gelijkspel uit de brand leek te zullen slepen, maar Westerlo wist in het absolute slot toch nog een belangrijke driepunter mee te graaien. De Kemphanen pakken zes op zes en komen stilaan weer boven water. Voor Charleroi was het de derde nederlaag in vier wedstrijden.

19 september