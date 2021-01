Football Talk. Murillo uit quarantaine bij Anderlecht - Club NXT speelt volgend seizoen op Schiervelde

Club NXT speelt volgend seizoen op Schiervelde

Club NXT, het beloftenelftal van Club Brugge dat in 1B aantreedt, speelt vanaf volgend seizoen zijn thuiswedstrijden op Schiervelde in Roeselare. Dichter bij huis dus, nu gebruikt Club NXT het Daknamstadion van Lokeren. “De verhuis van Club NXT is de eerste stap in een nauwere samenwerking tussen Stad Roeselare en Club Brugge waarbij de trainingsfaciliteiten in Roeselare optimaal zullen worden benut en Brugse know-how ter beschikking kan gesteld worden van KSVR jeugd”, klinkt het op de webstek van blauw-zwart. “In de toekomst zullen de oefenterreinen rond Schiervelde naar analogie van het Basecamp de uitvalsbasis vormen voor de middenbouw (U13 tot en met U16) van Club NXT.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Murillo uit quarantaine bij Anderlecht

De glimlach was breed, de vuisten gingen de lucht in alsof hij een doelpunt aan het vieren was. Amir Murillo is sinds gisteren terug op Anderlecht en dat deed hem zichtbaar deugd. De rechtsachter ontbrak tegen Beerschot omdat hij, met toestemming van de spelersgroep en de staf, naar Panama was vertrokken om na meer dan een jaar nog eens zijn familie te bezoeken. Nu presenteerde hij zich dus weer op Neerpede nadat hij de verplichte quarantaine gevolgd had. De verwachting is dat Murillo tegen OH Leuven in Kompany's basiself staat. Voor Adrien Trebel komt die match nog te vroeg, maar de Fransman traint wel mee na zijn knieoperatie. (PJC)

Volledig scherm Amir Murillo. © Photo News

Manchester City noteert drie nieuwe besmettingen

Het coronavirus blijft Manchester City parten spelen. De Engelse topclub bevestigde dat doelman Scott Carson, middenvelder Cole Palmer en een staflid positief hebben getest. Vorige zondag miste Pep Guardiola in het competitieduel tegen Chelsea (1-3-winst) al zes spelers door covid-19, onder wie Gabriel Jesus en Kyle Walker. Carson zat toen als reservedoelman op de bank voor Zackary Steffen. Die verving dan weer de onbeschikbare titularis Ederson.

City speelt straks tegen buur United in de halve finale van de ligabeker.

Volledige A-kern test negatief bij Eupen

Voor het eerst sinds lang heeft de volledige A-kern negatief getest op Covid-19. Poulain, Adriano en Ngoy zijn dus opnieuw inzetbaar. Blijft de vraag of ze conditioneel klaar zijn om meteen aan de aftrap te komen. Kayembe komt terug uit blessure en Cools uit schorsing. (AR)

Volledig scherm Adriano. © Photo News

Amerikaanse stervoetbalster Alex Morgan is besmet met coronavirus

De Amerikaanse voetbalvedette Alex Morgan heeft positief getest op het coronavirus. De kapitein van de wereldkampioenenploeg van 2019 heeft zichzelf in quarantaine geplaatst en stelt het goed.

“Jammer genoeg hebben mijn familie en ik 2020 moeten uitzwaaien met het nieuws dat we tijdens een vakantie in Californië covid hebben opgelopen. We houden er allemaal de moed in en herstellen goed”, tweette de 31-jarige spits.

Morgan keerde onlangs terug naar haar Amerikaanse ploeg Orlando Pride, waarvoor ze tussen 2016 en 2019 speelde, na een kort avontuur bij het Engelse Tottenham.

De Amerikaanse heeft 170 caps achter haar naam en scoorde al 107 keer voor haar land, waarmee ze in 2015 voor het eerst wereldkampioen werd.

Volledig scherm Alex Morgan. © Pool via REUTERS

Palmeiras neemt optie op finale Copa Libertadores

Het Braziliaanse Palmeiras heeft een grote stap richting finale van de Copa Libertadores gezet. Het versloeg in de heenwedstrijd van de halve finale in Avellanada nabij Buenos Aires het Argentijnse River Plate met 0-3.

Rony (27.), Luiz Adriano (47.) en Matias Viña (62.) maakten de goals voor het team van coach Abel Braga. Het River Plate van Marcelo Gallardo moest na een uur met tien verder na de uitsluiting van middenvelder Jorge Carrascal.

Op 12 januari staat de return in Sao Paulo op het programma.

De winnaar speelt op 30 januari in het Maracana in Rio de Janeiro om de eindzege tegen het Argentijnse Boca Juniors of het Braziliaanse Santos. Die spelen straks hun eerste halve finale. De finale zal overigens achter gesloten deuren worden afgewerkt vanwege de coronapandemie.

De Braziliaanse titelverdediger Flamengo sneuvelde in de achtste finales van deze Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League.

Volledig scherm Gabriel Menino van Palmeiras. © AFP

Bilic drie weken na ontslag bij West Brom naar China

Slaven Bilic gaat aan de slag in China, waar hij trainer wordt van Beijing Guoan. De 52-jarige Kroaat werd drie weken geleden nog ontslagen door West Bromwich Albion. Bilic heeft tot het einde van 2022 getekend in Peking. Hij volgt de Fransman Bruno Génésio op.

Beijing Guoan greep afgelopen seizoen naast de titel. Jiangsu Suning pakte die ten koste van Guangzhou Evergrande. Het nieuwe seizoen in China begint in het voorjaar. Voor zijn periode bij West Brom was Bilic trainer van onder meer Besiktas, West Ham United en Al-Ittihad.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.