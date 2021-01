Football Talk. Moeskroen-trainer Simao riskeert drie speeldagen schorsing voor duw aan ref

Na coach Zidane test ook Nacho bij Real positief op coronavirus

De Spaanse verdediger Nacho Fernandez is besmet met het coronavirus. Het nieuws over de positieve test komt er enkele dagen nadat ook coach Zinédine Zidane een positieve controle aflegde. De Fransman verblijft in quarantaine en miste daardoor zaterdag de 1-4 zege bij Alaves, waar onder meer Hazard scoorde. Nacho zat toen al niet meer in de selectie, mogelijk uit voorzorg.

De 22-voudige international speelde dit seizoen tien wedstrijden voor de Koninklijke. Centraal achterin moet hij Ramos en Varane voor zich dulden

Volledig scherm Nacho Real Madrid. © AP

Benfica, met Svilar voor het eerst dit seizoen tussen de palen, lijdt puntenverlies

Benfica heeft op de vijftiende speeldag van de Portugese Primeira Liga 1-1 gelijkgespeeld tegen Nacional. Bij de Portugese topclub stond Mile Svilar voor het eerst dit seizoen onder de lat. De Belgische belofteninternational profiteerde van een grote uitbraak van COVID-19 bij de club.

Chiquinho bracht Benfica op het kwartier op voorsprong. De aanvallende middenvelder zag eerder in de openingsminuten al een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel. Drie minuten na rust kwam Nacional langszij dankzij een treffer van Rochez. Benfica drong nadien nog aan, maar kon niet meer scoren. Het bleef 1-1.

Met tien spelers in isolatie na een coronabesmetting, onder wie Rode Duivel Jan Vertonghen, was het voor coach Jorge Jesus niet makkelijk een degelijk elftal tussen de lijnen te brengen. Voor Svilar, die al een tijdje derde doelman is bij Benfica, waren het zijn eerste speelminuten dit seizoen. Hij speelt wel geregeld mee met het tweede elftal van de club, dat uitkomt in tweede klasse.

In de tussenstand komt Benfica met 33 punten na 15 speeldagen voorlopig alleen op de tweede plaats. Koploper en stadsrivaal Sporting telt drie minuten meer, Porto heeft als derde één punt minder dan Benfica. Beide ploegen moeten wel hun wedstrijd van de vijftiende speeldag nog spelen. Sporting gaat dinsdagavond op bezoek bij Boavista, Porto trekt later maandag naar Farense.

Volledig scherm © Photo News

Moeskroen-trainer Simao riskeert drie speeldagen schorsing voor duw aan ref

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist Jorge Simao rechtstreeks voor het Disciplinair Comité te dagen. Ter zitting dinsdag zal de bondsprocureur vier speeldagen schorsing (waarvan drie effectief) en 3.500 euro boete (waarvan 3.000 effectief) vorderen tegen de trainer van Moeskroen. Aanleiding is de rode kaart die Simao kreeg voor een duw aan scheidsrechter Lardot.

De feiten deden zich zaterdag voor op Stayen in het slot van STVV-Moeskroen (0-2). Uitblinker Nuno Da Costa werd gewisseld, waarna Jorge Simao de brokken met de Portugese aanvaller moest lijmen. Dat gesprek aan de zijlijn duurde net iets te lang voor Nicolas Lardot, vierde official van dienst. Hij kwam tussenbeide, maar werd door de trainer van Moeskroen weggeduwd. Daarop toonde Erik Lambrechts hem de rode kaart. Het is al de tweede keer dat Jorge Simao dit seizoen in de tribunes wordt gezet. “Het Bondsparket tilt zwaar aan dit soort incidenten, omdat een lid van de arbitrage het slachtoffer is. Zo’n houding is onaanvaardbaar en moet streng bestraft worden”, klinkt het in de bondsactie. Voor de duw zal bondsprocureur Ebe Verhaegen dinsdag drie speeldagen schorsing en een boete van 3.000 euro vorderen.

Volledig scherm © BELGA

Ook na de wedstrijd ging Jorge Simao in de fout, want ondanks zijn rode kaart gaf hij nog een interview aan Eleven Sports. Dat is nochtans verboden. De Portugees mocht zich wel nog in de kleedkamers begeven, maar een interview of persconferentie na de match druist in tegen het bondsreglement. Voor die fout wil het Bondsparket hem nog eens een speeldag voorwaardelijke schorsing opleggen (+ 500 euro boete met uitstel).

Gezien de zwaarwichtigheid van de feiten wordt Jorge Simao voor het Disciplinair Comité gedaagd. Dinsdag mag hij zich verantwoorden en kent hij ook zijn straf. Op 2 februari moet de Portugese coach ook voorkomen, omdat hij ondanks een schorsing tegen Genk (2-0 winst) op 16 januari met zijn technische staf had gecommuniceerd.

Volledig scherm © Photo News