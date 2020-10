Football Talk. Luc Vanden Bossche nieuwe clubarts van RSCA - Emre Can test positief op corona

Dortmund-middenvelder Emre Can heeft coronavirus

Borussia Dortmund kan zaterdag in de Revierderby tegen Schalke 04 geen beroep doen op zijn middenvelder Emre Cam. De 26-jarige Duitse international testte positief op het coronavirus. Hij heeft geen symptomen en is in zelfisolatie gegaan. De testen bij de andere spelers en het personeel waren allemaal negatief.

De club van Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard benadrukt dat het doorgaan van het duel van de vijfde speeldag in de Bundesliga niet in gevaar komt. Afgelopen dinsdag speelde Borussia in de Champions League in Rome tegen Lazio (3-1), maar daar was Can door een schorsing niet bij.

Supportersverbond STVV krijgt dan toch een gesprek met het Japanse bestuur

Na drie open brieven en twee spandoeken kreeg het Supportersverbond KSTVV, dat alle supportersclubs van STVV overkoepelt, dan toch een uitnodiging voor een gesprek met het Japanse bestuur. “Het bestuur gaat verantwoording afleggen aan een groep supporters die door het Supportersverbond is samengesteld”, luidt het. Intussen raadpleegt het Supportersverbond via alweer een open brief alle supporters. Kwestie van met een mandaat met grote draagkracht richting de bestuurskamer te kunnen trekken.

Of dat gesprek veel duidelijkheid zal brengen, wordt afwachten. Enige scepsis is op zijn plaats, want in verleden werden zelfs publieke beloftes niet gehouden. Remember de belofte dat de Japanners bij hun aantreden komaf zouden maken met huurspelers (nooit eerder waren er meer), alsook de uitgesproken ambitie dat ze met de club gestaag zouden groeien en na drie jaar de top zes zouden ambiëren (nooit eerder maakte STVV een crisis van deze omvang mee). Wait and see. (FKS)

Luc Vanden Bossche nieuwe clubarts van RSCA

Nog een transfer na de mercato. Luc Vanden Bossche wordt de nieuwe clubarts van Anderlecht. Vanden Bossche was al sinds 2006 clubdokter van AA Gent, maar vertrekt nu dus. Anderlecht trekt hem aan als vervanger van Kristof Sas, waarmee de samenwerking beëindigd werd. Eerder deze maand probeerde Anderlecht ook al - vergeefs - een scout weg te plukken bij de Buffalo’s. Sportief directeur Peter Verbeke werkte in het verleden nog voor AA Gent.

Anderlechtspits Mukairu nog steeds vast in Turkije

Het is een werk van lange adem. Hoewel Anderlecht zowat alle paperassen afgerond heeft, zit Paul Mukairu nog altijd vast in Turkije. De Belgische ambassade in Istanboel heeft door corona andere prioriteiten, waardoor Mukairu voorlopig niet naar Brussel kan afreizen. De aanvaller moest ook al zijn medische testen afleggen in Turkije. Anderlecht huurt Mukairu met aankoopoptie van Antalyaspor, de deal dateert al van 5 oktober. (PJC)

Huurling Makarenko mag niet meespelen tegen Anderlecht

Vanderhaeghe mag Anderlecht-huurling Yevhenii Makarenko niet opstellen vanavond . Uit zijn smalle kern haalt hij voor het eerst de jonge Hakim Luqman, de eerste Maleisiër in onze competitie. Hij scoorde net de winninggoal bij de beloften op Beerschot. “Hij is snel en doelgericht, maar heeft nog niet de conditie voor een volle wedstrijd”, aldus zijn coach. (ESK)

RWDM-Lierse Kempenzonen gaat niet door

De match in 1B tussen RWDM en Lierse Kempenzonen zal morgen dan toch niet doorgaan. Bij RWDM was er eerder op de week sprake van een coronagolf, maar de vier spelers die positief hadden getest, legden volgens onze informatie intussen een negatieve test af. In de Brusselse spelersgroep zouden er dus geen besmette personen meer zitten. Bij Lierse kwamen er tijdens de laatste testronde voor de wedstrijd wel nog twee besmettingen naar boven. Om privacyredenen wil men op het Lisp niet communiceren over de identiteit van de betrokkenen. Het is ook niet duidelijk of het gaat om spelers, trainers of begeleiders. (KDC)