Football Talk. Liverpool wint met 1-3 op Aston Villa, Van Dijk kon "twee dagen niet slapen" na WK-exit

Van Dijk kon “twee dagen niet slapen” na WK-exit maar heeft gemiste strafschop verwerkt

Virgil van Dijk heeft de uitschakeling via strafschoppen tegen Argentinië op het WK voetbal in Qatar verwerkt. De Nederlander miste in de kwartfinales de eerste penalty, waarna ook Steven Berghuis niet wist te scoren vanaf de stip en Oranje ten onder ging.

“Het leven gaat verder”, zei de 31-jarige verdediger maandag bij Viaplay kort nadat hij met Liverpool Aston Villa had verslagen (1-3) in de Premier League.

“Ik heb twee dagen niet kunnen slapen na die wedstrijd”, vertelde Van Dijk, die tegen Villa scoorde. “Die teleurstelling was logisch. Je bent er zo dichtbij, ook nog na een 2-0-achterstand. Helaas mis je dan zo’n belangrijke penalty. Dat doet heel veel pijn, Ik heb een heel zware avond en nacht gehad.”

Van Dijk vertrok vervolgens met zijn gezin op vakantie. “Ik heb me even afgesloten van de voetbalwereld en genoten van mijn gezin. Dat is het allerbelangrijkste in het leven.”

Liverpool wint met 1-3 op Aston Villa, waar Dendoncker in slot invalt

Liverpool heeft op Boxing Day (tweede kerstdag) in de Premier League een 1-3-uitzege behaald op het veld van Aston Villa. Sterkhouders Salah (5.) en Van Dijk (37.) bezorgden Liverpool bij de rust de dubbele voorsprong. Na de aansluitingstreffer van Watkins (59.) voor Villa werd het weer spannend maar Bajcetic (81.) stelde met de 1-3 in het slot orde op zaken. Leander Dendoncker viel in de 86e minuut in bij de thuisploeg. Liverpool moest na een erg wisselvallige eerste seizoenshelft achtervolgen en staat met 25 punten pas zesde. Aston Villa (18) volgt als twaalfde.

Leicester-Belgen en Onana (Everton) verliezen, winst voor Trossard (Brighton)

Leicester City heeft maandag, op de traditionele Boxing Day (tweede kerstdag) in Engeland, op de zeventiende speeldag in de Premier League een forse thuisnederlaag geleden tegen Newcastle United. The Foxes verloren met 0-3.

Leicester begon met zijn vier Belgen - Wout Faes, Timothy Castagne, Dennis Praet en Youri Tielemans - in de basis. Praet moest echter al na ruim een kwartier naar de kant met een blessure. Toen stond het al 0-2 voor Newcastle, na treffers van Wood (3.) op strafschop en Almiron (7.). Toen Joelinton in de 32e minuut de 0-3 scoorde, was het helemaal boeken toe voor The Foxes, die nadien niet meer konden reageren. Leicester prijkt op de dertiende stek met zeventien punten.

Brighton & Hove Albion won met 1-3 op Southampton. Via Lallana (14.), een eigen doelpunt van Perraud (35.) en March (56.) liepen de bezoekers uit tot 0-3, Southampton kwam niet verder dan de 1-3 van Ward-Prowse (73.). Leandro Trossard begon bij Brighton in de basis en ging na 83 minuten naar de kant. Bij de thuisploeg geen Roméo Lavia. De belofteninternational werkt nog steeds aan zijn fitheid na zijn terugkeer van een hamstringblessure. Brighton staat in de stand op de zesde plaats met 24 punten, Southampton (12 punten) zakt naar de laatste plek.

Everton deed een slechte zaak tegen kelderploeg Wolverhampton Wanderers, met een 1-2 verlies. Titularis Amadou Onana zag hoe Mina (7.) Everton wel op 1-0 zette, maar Podence (22.) maakte snel gelijk. Helemaal in het gaatje zorgde Aït Nouri (90.+5) voor de zege voor de Wolves, die rode lantaarn af zijn na de winst. Everton (14 punten) is zeventiende.

Mertens wipt met Galatasaray naar leiding

Galatasaray heeft zondag op de vijftiende speeldag van de Turkse Süper Lig een 2-1 zege behaald tegen kelderploeg Istanbulspor. Het team van Dries Mertens wipt over Fenerbahçe naar de leiding.

Geen kerstfeest voor Mertens, die bij het topteam uit Istanboel in de basis begon. Halfweg stond het al 2-0, via twee treffers van Gomis (15. en 37.) waarvan de eerste op aangeven van de Leuvenaar. Na de late aansluitingstreffer van Yesil (82.) werd het nog even spannend maar Galatasaray gaf de driepunter niet meer weg.

Galatasaray profiteert zo optimaal van het puntenverlies van rivaal Fenerbahçe om met dertig punten naar de leiding in de Süper Lig te springen. ‘Fener’, met Michy Batshuayi de eerste zestig minuten tussen de lijnen, verloor zaterdag na de uitsluiting van Miguel Crespo even voor het uur met 2-0 van subtopper Trabzonspor en valt met 29 punten terug naar de tweede plek.

Ex-Club-trainer Daum na kankerbehandeling: “Op weg naar herstel”

Christoph Daum put veel moed uit de steunbetuigingen die hij ontving nadat hij in oktober bekendmaakte een behandeling tegen longkanker te volgen. De 69-jarige Duitser laat weten dat hij onder meer chemotherapie kreeg, die aansloeg.

In een post op Instagram wenste Daum zijn volgers een fijne kerst en het allerbeste voor 2023. “Tegelijkertijd wil ik mijn oprechte dank uitspreken voor de talloze opbeurende en ondersteunende woorden van de afgelopen maanden. Deze hebben mij kracht en vertrouwen gegeven en hebben een uiterst positieve invloed gehad op alle behandelingen”, schreef Daum, in het seizoen 2011/12 trainer van Club Brugge. “Ik ben op de goede weg naar herstel.”

Aan het Duitse medium ‘express.de’ deelde de ex-coach van onder meer Keulen, Stuttgart, Leverkusen en Frankfurt mee dat de behandeling met chemotherapie een positief effect had. “Het was vrij intens met zeer hoge dosissen. Maar gelukkig ben ik verder in goede gezondheid en kon ik het aan”, aldus Daum.

“Brazilië wil Mourinho als nieuwe bondscoach”

Volgens het Italiaanse ‘La Repubblica’ smeed de Braziliaanse voetbalbond plannen om José Mourinho binnen te halen als nieuwe bondscoach. Gesprekken zouden spoedig worden opgestart. Brazilië had eerst geïnformeerd naar Carlo Ancelotti. De Real-coach heeft echter geen oren naar het avontuur - tenzij hij in Madrid ontslagen wordt. Dus komt men nu uit bij de 59-jarige coach van AS Roma. Mourinho verblijft op dit moment in Portugal om Kerstmis te vieren. Een lid van de Braziliaanse bond, die eveneens goede banden heeft met Jorge Mendes - de zaakwaarnemer van Mourinho - zou naar daar reizen. Brazilië zou voor het einde van januari duidelijkheid willen. In 2017 zou Mourinho als eens hebben aangegeven het “opwindend” te vinden ooit trainer van Brazilië te worden. Mourinho wordt ook genoemd als nieuw bondscoach van Portugal.

Bob Peeters aan de slag bij Helmond Sport

Bob Peeters (48) heeft met Helmond Sport een nieuwe club gevonden. Een half jaar na zijn vertrek bij Top Oss, tekende hij een overeenkomst bij de Nederlandse tweedeklasser. De club staat op een zeventiende positie en is de zusterclub van KV Mechelen. Philippe van Esch - voorzitter van Helmond Sport - is na Dieter Penninckx de grootste aandeelhouder van Malinwa. (JDKK)

Wordt Courtois FIFA-doelman van het jaar?

Thibaut Courtois staat op de shortlist van zeven voor de prijs van Doelman van het Jaar op de jaarlijkse ‘The Best FIFA Awards’. De Wereldvoetbalbond maakte vandaag de genomineerden bekend. Het publiek kan stemmen vanaf 12 januari. De prijsuitreiking is op 27 februari.

Naast Courtois (Real Madrid) werden ook de Braziliaan Alisson Becker (Liverpool), de Marokkaan Yassine Bounou (Sevilla), de Kroaat Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), de Fransman Mike Maignan (AC Milan), de Argentijn Emiliano Martinez (Aston Villa) en de Duitser Manuel Neuer (Bayern München) genomineerd. Livakovic, Bounou en Martinez speelden zich op het voorbije WK in Qatar in de kijker.

Vorig jaar ging de prijs voor Beste Doelman naar de Senegalees Edouard Mendy (Chelsea). Thibaut Courtois haalde toen de shortlist niet. Courtois won de prijs in 2018, na het WK in Rusland. Begin oktober ontving de doelman van de Rode Duivels al de Yashin Award op het gala van de Ballon d’Or. Courtois hielp Real Madrid met enkele schitterende parades aan winst in de Champions League en de Spaanse landstitel.

De FIFA gaf nog aan dat prestaties tussen 8 augustus 2021 en 18 december 2022 in aanmerking komen.

De FIFA bekroont op haar jaarlijkse gala ook de Speler en Speelster van het Jaar. Dat waren vorig jaar de Pool Robert Lewandowski en de Spaanse Alexia Putellas. De jury bestaat uit de trainers en aanvoerders van de nationale teams, een journalist per land en de supporters op FIFA.com.

Russische voetbalbond beraadt zich vandaag over toetreding tot Aziatische confederatie

Het Uitvoerend Comité van de Russische voetbalbond (FUR) komt vandaag samen om te spreken over een mogelijke terugtrekking uit de Europese voetbalconfederatie (UEFA). Een strekking binnen de Russische federatie wil aansluiten bij Azië en de Aziatische voetbalconfederatie (AFC). Dat berichtte het Russische persagentschap TASS. De reden voor een mogelijke transfer ligt bij de strenge sancties die de UEFA oplegde na de Russische inval in Oekraïne eind februari. De Russische nationale ploeg werd geschorst van deelname aan de play-offs voor het WK in Qatar en mag ook niet deelnemen aan de kwalificaties voor het EK in 2024 in Duitsland. Russische clubs mogen ook Europees niet meer in actie komen.

Door de sancties speelde de Russische nationale ploeg sinds de start van de oorlog nog maar drie vriendschappelijke wedstrijden, allen tegen voormalig Sovjetrepublieken met lidmaatschap bij AFC: Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan.

Een verhuis naar Azië zou tot meer competitieve wedstrijden leiden en aantonen dat het land politiek niet geïsoleerd is. In Azië lijkt de sportwereld immers meer klaar Rusland terug te verwelkomen. Het merendeel van het Russisch grondgebied ligt ook in Azië.

Het zou niet de eerste ‘confederatiewissel’ zijn in het internationale voetbal. Israël is sinds 1992 aangesloten bij de UEFA nadat het om politieke redenen weggestuurd was bij de AFC. Australië koos er in 2006 voor zich aan te sluiten bij de AFC om zo sportief sterker te worden en meer kans te hebben op deelname aan het WK.

Broer van Pogba mag gevangenis verlaten

Mathias Pogba, de broer van Paul Pogba, heeft de gevangenis van het Franse Villepinte (Seine-Saint-Denis) mogen verlaten. Dat vernam persagentschap AFP.

De 32-jarige Mathias Pogba zat sinds 18 september in voorlopige hechtenis op verdenking van afpersing van zijn broer, topvoetballer Paul Pogba, en deelname aan een criminele organisatie. Hij had eerder al twee keer tevergeefs zijn voorlopige hechtenis aangevochten.

In de zaak staan nog vier andere verdachten terecht, allen tussen 27 en 36 jaar oud en kennissen van de familie Pogba. Ook zij worden verdacht van afpersing (met wapen) en deelname aan een criminale organisatie, maar ook van vrijheidsberoving.

Paul Pogba, die sinds dit seizoen speelt bij Juventus in Italië, bracht de zaak op 16 juli aan het rollen. Hij diende klacht in bij het parket van Turijn voor afpersing, ter waarde van een bedrag van dertien miljoen euro tussen maart en juli dit jaar. Het was op dat moment nog niet duidelijk dat zijn broer Mathias hierbij betrokken was. Dat gebeurde op 27 augustus toen Mathias Pogba een raadselachtige videoboodschap de wereld in stuurde.

Het Parijse parket opende op 2 september een gerechtelijk onderzoek. Paul Pogba legde de Franse onderzoekers uit dat hij in de val was gelokt door enkele oude jeugdvrienden. Die hielden hem gewapend en gemaskerd staande en beschuldigden hem ervan hen financieel niet te hebben geholpen. Ze eisten 13 miljoen euro. Pogba gaf aan hiervan 100.000 euro te hebben betaald.

Mathias Pogba ontkent elke betrokkenheid bij de zaak. Hij wordt er ook van verdacht Rafaela Pimenta, de zaakwaarneemster van zijn broer, onder druk te hebben gezet om zijn broer het opgeëiste bedrag te laten betalen.

Anderlecht en Standard kregen al voor 130.000 euro aan boetes voor pyrotechnisch materiaal

Zowel Anderlecht als Standard heeft de boetekas van de KBVB de voorbije jaren aardig gespekt. Tussen oktober 2019 en november 2022 kreeg Anderlecht al voor 77.500 euro aan boetes opgelegd voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal en/of het gooien van projectielen op het veld door de supporters. In diezelfde periode werd Standard voor soortgelijke feiten beboet voor het bedrag van 52.750 euro. Bij elkaar opgeteld zijn Standard en Anderlecht samen goed voor 130.250 euro aan boetes. (KDZ)

Jupiler Pro League wordt Younited Pro League tijdens kerstvoetbal

De Jupiler Pro League verdwijnt tijdens de achttiende speeldag de komende dagen even uit beeld. De Belgische hoogste klasse in het voetbal zal voor even de Younited Pro League worden. De Pro League wil op die manier de veertiende editie van de kerstactie ten voordele van Younited extra in de verf zetten. De spelers zullen de komende dagen spelen met shirts met het logo van de sociale partner van de Pro League. Die shirts zullen zoals de voorgaande jaren gesigneerd en geveild worden voor het goede doel.

De kerstactie loopt nog tot volgende week donderdagavond (21 uur). Tot dan kan er geboden worden op de gedragen shirts van Pro League-spelers. De opbrengst gaat integraal naar Younited. In het aanbod zitten ook gesigneerde truitjes van Dries Mertens, Thibaut Courtois, Borussia Dortmund en de Rode Duivels. Vorig jaar bracht de 13e editie een recordbedrag van 152.000 euro op.

Onana stopt na WK-rel als Kameroens international

André Onana stelt zich niet langer beschikbaar voor de Kameroense nationale ploeg. De doelman postte een afscheidsbericht op sociale media. Op het voorbije WK in Qatar werd Onana nog uit de selectie gezet na een ruzie met bondscoach Rigobert Song. Die eiste meer discipline van zijn doelman.

De 26-jarige Onana, bij Inter Milaan een ploeggenoot van Romelu Lukaku, stond in de eerste groepswedstrijd van Kameroen op het WK, de 1-0 nederlaag tegen Zwitserland, nog gewoon tussen de palen. Voor het tweede duel tegen Servië (3-3) was er opeens geen spoor meer van Onana. Een dag later zou hij de Kameroense selectie in Qatar ook verlaten. Onana eindigt zijn interlandcarrière zo met 35 caps.

Volledig scherm Onana. © AFP

Carrasco helpt Atlético aan bekerzege tegen vierdeklasser

Atlético is ontsnapt aan een bekerdebacle. Op bezoek bij vierdeklasser Arenteiro stonden de Madrilenen na 42 minuten op een 1-0-achterstand. Carrasco maakte al snel gelijk vanop de stip. Atlético kreeg na rust een nieuwe strafschop, Morata miste. Een kwartier voor tijd zette Barrios de troepen van Simeone op voorsprong. In de blessuretijd deed Carrasco het licht helemaal uit.

Volledig scherm . © Atlético Madrid

Jérémy Doku hervindt weg naar doel in oefenmatch bij Rennes

Na Celtic Glasgow (4-3) en Feyenoord (2-1) heeft Stade Rennes donderdag ook zijn derde oefenwedstrijd in aanloop naar de seizoenshervatting in zijn voordeel beslist tegen Stade Brest met 3-1. Martin Terrier (24. en 71.) en Jérémy Doku (114.) troffen raak voor de Bretoenen. Tussendoor tekende Romain Del Castillo (63.) nog voor de gelijkmaker. De partij duurde 2x 45 minuten en 1x 30 minuten. Doku kwam in de 91e minuut tussen de lijnen, terwijl Arthur Theate de eerste speelhelft volmaakte. De Ligue 1 trekt zich voor Rennes opnieuw op gang op donderdag 29 december met een verplaatsing naar Reims.

Losada nieuwe trainer van CF Montréal

Hernan Losada (40) heeft een nieuwe ploeg gevonden. De Argentijn gaat aan de slag als T1 van CF Montréal in de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie. Losada zat zeven maanden zonder club nadat hij eind april ontslagen werd bij DC United, ook al in de MLS, waar Nicolas Frutos (ex-Anderlecht) zijn assistent was.

Bij Montréal vindt Losada enkele oude bekenden van het Belgisch voetbal terug. Laurent Ciman is er aan de slag als assistent-coach, Olivier Renard is de ondervoorzitter van de club. Het nieuwe MLS-seizoen begint eind februari. Montréal strandde afgelopen seizoen in de tweede ronde van play-offs (halve finales Eastern Conference).

In België speelde Losada voor Beerschot, Anderlecht, Charleroi en Lierse. Bij Beerschot was hij ook trainer voor zijn vertrek naar de Verenigde Staten.

Cercle Brugge ziet Van Der Bruggen uitvallen en Heitor vertrekken

Geen Hannes Van Der Bruggen op het scheidsrechtersblad dinsdagavond in het bekerduel tussen Gent en Cercle Brugge. De aanvoerder van de Vereniging is uitgevallen met een letsel aan de hamstrings. Voor de WK-break was de middenvelder zijn basisplaats kwijtgeraakt, maar hij toonde zich in de oefenmatch tegen KV Kortrijk anderhalve week geleden klaar om de strijd voor een vaste stek centraal op het middenveld aan te binden met voornamelijk Vanhoutte, Lopes en Francis. Zeker in de wetenschap dat Leonardo Lopes komende vrijdag op KV Mechelen een schorsingsdag moet uitzitten, na zijn uitsluiting met dubbel geel in de blessuretijd op Sint-Truiden, had Van Der Bruggen goede hoop zich te kunnen manifesteren.

Maar dat probleem zal coach Muslic anders moeten oplossen. Van Der Bruggen verliet maandag het oefenveld met een hamstringblessure. “Op het eind nog wat spurtjes getrokken, en het laatste was er te veel aan”, meldde de ex-Buffalo met een pijnlijke grimas in de catacomben van de Ghelamco Arena. Vandaag moet verder onderzoek uitwijzen hoe lang Van Der Bruggen onbeschikbaar zal blijven.

Ondertussen is de Braziliaan Heitor Rodrigues Fonseca met stille trom vertrokken bij Cercle Brugge. De 22-jarige rechterverdediger, vorige zomer aangetrokken gehuurd met aankoopoptie van Internacional uit Porto Alegre als vervanger van zijn naar Burnley vertrokken landgenoot Vitinho, raakte bij Cercle niet verder dan 6 invalbeurten. Heitor keerde reeds vervroegd terug naar zijn vaderland. Volgens onze bronnen zal Internacional hem bij Ferroviária in São Paulo stallen om daar zijn carrière te herlanceren. (LUVM)

Roméo Lavia blijft sukkelen met fitheid na hamstringblessure

Southampton plaatste zich dankzij een 2-1 zege tegen derdeklasser Lincoln City voor de kwartfinales van de Engelse League Cup. Bij de Saints werd Roméo Lavia op het veld verwacht, maar hij behoorde niet tot de selectie van coach Nathan Jones. De belofteninternational werkt nog steeds aan zijn fitheid na zijn terugkeer van een hamstringblessure.

Die blessure hield hem tussen begin september en begin november twee maanden aan de kant. Net voor de WK-break speelde hij mee in de Premier League-wedstrijden van Southampton tegen Newcastle (1-4 nederlaag) en Liverpool (3-1 nederlaag).

“Maar hij is momenteel niet klaar om opnieuw te starten aan een wedstrijd”, zei Southampton-coach Jones dinsdag na de match op de persconferentie. “We moeten hem voorzichtig brengen. Hij moet nog opbouwen. We mogen hem zeker niet pushen nu. Eerder voelde hij na enkele dagen trainen opnieuw iets. We bekijken de situatie van dag tot dag met hem. Hij is een speciaal talent en we zijn heel voorzichtig met hem.” Jones wilde niet zeggen of Lavia bij de hervatting van de competitie, op tweede kerstdag tegen Brighton, minuten zou kunnen maken.

Tielemans scoort meteen voor Leicester

Een mooie rentree na een voor hem mislukt WK. Youri Tielemans heeft voor Leicester City in de achtste finales van de Engelse League Cup op het veld van derdeklasser Milton Keynes de score geopend. Het werd uiteindelijk 0-3 voor de Foxes, met ook Wout Faes, Timothy Castagne en Dennis Praet in de basis. Ayoze Perez (29') diepte nog voor het halfuur uit en ervaren rot Jamie Vardy (50') haalde op aangeven van Castagne de laatste spanning uit de match. Castagne mocht zo’n 10 minuten voor tijd gaan rusten, terwijl de andere drie Belgen 90 minuten bleven staan.

Batshuayi scoort tweemaal in Turkse beker

Michy Batshuayi heeft met twee goals bijgedragen aan de kwalificatie van Fenerbahçe voor de achtste finales van de Turkse beker. Het werd 3-1 in eigen huis tegen Istanbulspor. Halfweg hadden Batshuayi en co. hun schaapjes al op het droge met een dubbele voorsprong. Joshua King (31.) opende de score en Batshuayi (34.) zorgde niet veel later voor een verdubbeling van de marge.

Club steunt kansarme kinderen met ‘Christmas For All’

De Foundation van Club Brugge wil van deze warme periode gebruik maken om kansarme kinderen in en om Brugge te steunen. Blauw-zwart doet dat aan de hand van de campagne Christmas For All, die woensdag wordt afgetrapt.

Concreet sloeg Club de handen in elkaar met verschillende partners die zich inspannen voor welzijnswerk. Volgens de laatste cijfers groeit één op zeven Brugse kinderen op in een kansarme omgeving, terwijl dit in 2016 nog één op tien kinderen was. En daar wil Club samen met de achterban iets aan doen.

Eén van de initiatieven is een blauw-zwarte wensboom. In de twee Club Shops, die aan het stadion en die in de binnenstad, kunnen de speelgoedwensen van kinderen vervuld worden. Daarnaast is er rond de wedstrijden tegen STVV (woensdag) en die tegen OH Leuven (tweede kerst) een speelgoedinzameling. Tijdens de opgetrokken kerstmarkt aan het Jan Breydelstadion wordt tal van lekkers verkocht ten voordele van een nieuwjaarsdiner voor maatschappelijk kwetsbare Bruggelingen. Samen met de welzijnsorganisaties nodigde Club ook mensen met een beperkt budget uit voor de bekerwedstrijd tegen STVV.

Naast de initiatieven van Club zelf neemt blauw-zwart ook deel aan de kerstactie van de Pro League. Fans kunnen bieden op de gesigneerde matchworn shirts, alsook op unieke items en VIP-packages. De opbrengst gaat naar Younited Belgium, die kwetsbare personen in voetbalteams onderbrengt. (TTV)

Volledig scherm Head of Foundation Peter Gheysen, Club Brugge Younited speler Eric en Club Brugge Younited coach Sabine Van Troyen. © BELGA

Zulte Waregem mist Vossen én Gano in bekerduel op Deinze

Mbaye Leye zit met de handen in het haar daags voor de bekerwedstrijd op Deinze. De coach van Zulte Waregem moet morgen liefst zeven A-kernspelers missen in het regionale duel en niet van de minsten. Vooral Jelle Vossen en Zinho Gano zijn in de vuurlinie allebei onbeschikbaar. Vossen ontbrak ook al tijdens de drie oefenwedstrijden. De aanvoerder verbleef zelfs even in het ziekenhuis omdat hij met longproblemen sukkelde, maar is inmiddels weer thuis. Gano moest gisteren op training afhaken met een probleem aan de heup. Achterin moet Leye het stellen zonder de jonge revelatie Lukas Willen door een buikspierblessure. Voorts is zoals eerder gemeld Ciranni (geopereerd aan de meniscus) out en had De Buyser opnieuw last van zijn eerdere voetblessure. Met Sörmo en sinds vandaag ook Nicolas Rommens (beiden grieperig) zit de ziekenboeg overvol. (LUVM)

Cercle Brugge verlengt Ravych tot 2025

Cercle Brugge heeft het aflopende contract van de jonge centrale verdediger Christiaan Ravych verlengd en opengebroken tot de zomer van 2025. Ravych (20) kwam dit seizoen bij de A-kern van groen-zwart en speelde inmiddels 12 wedstrijden, waarvan de laatste vier ononderbroken in de basis. De uit Kuurne afkomstige Ravych, in 2021 door Cercle overgenomen van Club Brugge waar hij elf seizoenen had gespeeld, werd recent ook voor het eerst opgeroepen voor de Belgische U21. (LUVM)

Union speelt Europees verder in het Lotto Park

Union Saint-Gilloise zal zijn thuismatch in de achtste finale van de Europa League in het Lotto Park afwerken. Dat kwam de vicekampioen overeen met Anderlecht. Die match is op 16 maart 2023, de tegenstander is nog onbekend. “We zijn OHL en de stad Leuven heel dankbaar voor de afgelopen vier Europese wedstrijden aan Den Dreef. Maar voor onze club en vooral supporters is het belangrijk om dichter bij huis te spelen, in onze stad. Dat maakt de zaken ook organisatorisch makkelijker”, licht CEO Philippe Bormans de beslissing toe.

“We bedanken RSC Anderlecht, de gemeente Anderlecht en de politiediensten voor de steun en medewerking. En we rekenen op onze fans om er een groot feest van te maken op 16 maart in het Lotto Park. Bedoeling is ook om enkel de zitplaatsen in gebruik te nemen en zo de staanplaatsen achter de doelen niet te gebruiken. Informatie over verdere organisatie en ticketprijzen volgt zo snel mogelijk na de loting van 24 februari.”

El Khannouss woensdag mogelijk al op de bank tegen Anderlecht

Nadat hij met Marokko zaterdag nog de troostfinale speelde tegen Kroatië worden Bilal El Khannouss (18) en zijn ploeggenoten verwacht bij de Marokkaanse koning voor een huldiging. Bij Racing Genk wacht men nog op bevestiging over wanneer de jonge middenvelder terug naar België vliegt: morgen of woensdag, wanneer de Limburgers het in de Croky Cup tegen Anderlecht opnemen. Het is niet uitgesloten dat hij tegen paars-wit al op de bank zit. De kans dat hij in actie komt is echter zeer klein. El Khannouss krijgt zijn vakantie tussen 27 december en 2 januari, net als de voltallige Genk-selectie. (BFA)

Standard oefent voor Nieuwjaar tegen Juventus

Standard heeft een prestigieuze oefenpartner gestrikt voor vlak voor Nieuwjaar. Op vrijdag 30 december oefenen de Rouches namelijk tegen Juventus. Het gaat om een uitwedstrijd in Turijn, waar de selectie twee dagen zal verblijven. De connecties van technisch directeur Fergal Harkin maakten de vriendschappelijke partij mogelijk. (BFA)

Nieuw Belgisch toptalent? 17-jarige Boende debuteert bij Juventus

De 17-jarige Joseph Nonge Boende mocht vanavond debuteren bij Juventus. Het Belgische toptalent, dat vorig jaar Anderlecht verliet, viel in de tweede helft in tijdens het oefenduel tegen Arsenal. De centrale middenvelder stond een halfuur op het veld. De Italianen wonnen de partij met 2-0, dankzij owngoals van Granit Xhaka en Rob Holding.

Vrouwenploeg OH Leuven breekt naoorlogse toeschouwersrecord tegen Club YLA

De vrouwenploeg van OH Leuven heeft zaterdagavond in de wedstrijd tegen Club YLA het naoorlogse toeschouwersrecord in het Belgische vrouwenvoetbal gebroken. In het kader van de Warmste Week zakten er 1.794 supporters af naar Den Dreef. Het vorige record was met 1.200 fans nog in handen van Club YLA.

Door de barre weerstemperaturen woonde niet iedereen met een kaartje de ontmoeting bij. Er werden er 2.539 verkocht voor het topduel in de eerste klasse, aan een uitermate democratische prijs van 2 euro.

De Leuvense dames wonnen uiteindelijk met ruime 5-1-cijfers en grepen zo opnieuw de leidersplaats ten koste van Anderlecht.

Cardiff City krijgt transferverbod omdat het weigert te betalen voor betreurde Sala

Cardiff City mag tijdens de komende transferperiode geen spelers aantrekken, zo heeft de club uit Wales bevestigd tegenover de BBC. Het team uit de Championship (Engelse tweede klasse) wordt daarmee gestraft voor het weigeren van het betalen van het eerste deel van de transfersom voor Emiliano Sala.

De Argentijnse voetballer kwam in 2019 om het leven tijdens een vlucht van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. De 28-jarige Argentijn Sala maakte destijds voor 17 miljoen euro de overstap van de Franse club Nantes naar Cardiff City. Zijn toestel verdween boven Het Kanaal van de radar. Het lichaam van Sala is teruggevonden, de stoffelijke resten van de piloot bleken onvindbaar.

Cardiff City moet Nantes 6 miljoen euro betalen voor de overleden aanvaller. Die uitspraak van de wereldvoetbalbond FIFA werd afgelopen zomer bevestigd door het internationaal sporttribunaal TAS. De clubs probeerden in overleg een oplossing voor de financiële afhandeling te vinden, maar slaagden daar niet in. Nantes stapte vervolgens naar de FIFA. “We hebben niet betaald en hebben op dit moment ook niet de intentie om dat te gaan doen”, aldus Mehmet Dalman, de voorzitter van Cardiff. Zijn club staat twintigste in het Championship.

Raskin en Standard vinden geen akkoord, middenvelder staat voor vertrek

Maanden sleepten de onderhandelingen aan, maar Standard en Nicolas Raskin vonden geen akkoord om het aflopende contract van de jeugdinternational te verlengen. De 21-jarige middenvelder zal komende zomer transfervrij vertrekken. Op Instagram reageerde Raskin veelzeggend. “Wanneer het respect er niet meer is, moet je weten wanneer je de tafel moet verlaten. Heel ontgoocheld, maar niet verbaasd.”

Vanaf 1 januari is hij vrij om met andere clubs te onderhandelen. Standard is ook bereid om komende maand te onderhandelen over een directe transfer. Het is nog onduidelijk of Raskin voorlopig in de A-kern blijft of net als Selim Amallah wordt teruggezet naar de beloften. Voor de bekermatch tegen Antwerp van komende dinsdag is hij sowieso geschorst. (BFA)

Dries Mertens scoort voor Galatasaray

Dries Mertens is het scoren niet verleerd. Hij scoorde voor het WK al twee competitiedoelpunten voor Galatasaray, en trof nu ook in een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Franse Toulouse raak. Op prachtige wijze, trouwens. Onze landgenoot krulde in de tweede helft een vrije trap in de verste hoek voorbij de doelman, goed voor 2-1. Dat werd uiteindelijk ook de eindstand.

Club Brugge wint makkelijk van Zulte Waregem

Met Mignolet, Skov Olsen, Vanaken en Buchanan verschenen vier van de acht WK-gangers aan de aftrap bij Club Brugge in het oefenduel met Zulte Waregem, achter gesloten deuren in het Belfius Basecamp. Tijdens de tweede helft kregen Odoi, Sowah en Larin speelgelegenheid. Carl Hoefkens laste de oefenwedstrijd in om de jongens die terugkeerden na hun kort avontuur in Qatar alsnog minuten te laten maken met het oog op de bekerwedstrijd van woensdag tegen Sint-Truiden.

Zulte Waregem, drie dagen eerder met 1-2 geklopt door Union, bleek de ideale sparring-partner voor de landskampioen. Essevee onderging het spel grotendeels en stond al heel snel op achterstand nadat Meijer de diepte werd ingestuurd. Veel verder dan een goede actie van Skov Olsen kwam Club in het eerste bedrijf echter niet meer, het ontsnapte zelfs aan de gelijkmaker na een puike kopbal van Sangaré op voorzet van Rommens.

Pas na het uur liep blauw-zwart verder uit. Larin verraste Bostyn, die in het Waregemse doel de voorkeur op Bossut had gekregen. In het Brugse doel moest Mignolet zich vervolgens onderscheiden op een strafschop van Sangaré, na een overtreding op Ndour. De Rode Duivel koos de goede hoek en voorkwam een aansluitingstreffer, waarna Jutglà (ingevallen voor Larin) de eindscore vastlegde op aangeven van Mata. Zulte Waregem dreigde nog met een volley van Vigen, die iets te hoog gericht was.

Bij Zulte Waregem waren Vossen en Willen net als tegen Union nog niet paraat, maar kon Drambaiev wel wederoptreden. Essevee hervat komende woensdag in de beker op het veld van buur KMSK Deinze, het enige team uit de Challenger Pro League dat nog in de bekercompetitie zit. (LUVM)

Club Brugge: Mignolet - Boyata, Mechele, Meijer - Skov Olsen, Nielsen, Onyedika, Vanaken, Buchanan - Nusa, Yaremchuk.

Na 46' : Mignolet - Hautekiet, Odoi, Sobol - Mata, Audoor, Balanta, Sandra, Homma - Sowah, Larin (70' Jutglà).

Zulte Waregem: Bostyn - Thiam (55' Vigen), Derijck, Miroshi (80' Palumets) - Sangaré (75' Demuynck), Tambedou, Sissako (80' Demba), Rommens (75' Lopez), Fadera (55' Drambaiev) - Ndour (80' Hallaert), Gano (75' Offor).

Doelpunten: 9' Meijer (1-0), 64' Larin (2-0), 77' Jutglà (3-0).

WK voor clubs vindt in 2023 in Marokko plaats, vanaf 2025 32 deelnemende teams

Het volgende WK voetbal voor clubs vindt van 1 tot en met 11 februari 2023 plaats in Marokko. Dat heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino vrijdag op een persconferentie bekendgemaakt tijdens het WK in Qatar na afloop van een bijeenkomst van de Raad van de Wereldvoetbalbond. De geplande uitbreiding van het toernooi wordt later dan voorzien voltrokken. De eerste editie met 32 clubs is gepland in 2025.

Oorspronkelijk zou al in de zomer van 2021 een nieuw toernooi met 24 ploegen in China afgewerkt worden. Doordat het EK 2020 en de Copa America echter met een jaar werden uitgesteld vanwege de coronapandemie ging dat toernooi de koelkast in.

Op het komende WK voor clubs is Champions League-winnaar Real Madrid de Europese vertegenwoordiger.

Twee matchen in Challenger Pro League uitgesteld

De wedstrijd van zaterdag (20 uur) tussen Deinze en leider Beerschot, op de achttiende speeldag van de Challenger Pro League, wordt uitgesteld. Door het ijskoude weer is het veld van Deinze onbespeelbaar. Eerder vandaag raakte al bekend dat de wedstrijd van morgen/vrijdag (20 uur) tussen Club NXT U23 en Lierse Kempenzonen ook niet kan doorgaan en zal verhuizen naar een nog te bepalen datum. De beloften van Club Brugge werken hun thuiswedstrijden in de Challenger Pro League in Roeselare af. Maar door het ijskoude weer van de voorbije dagen raakte het veld in ‘The Nest’ onbespeelbaar.

Beerschot voert de tweede klasse aan met 35 punten uit zeventien duels. Deinze staat achtste met 21 punten.

Disciplinaire Raad beslist: drukke kalender KRC Genk blijft zoals ze is

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) heeft uitspraak gedaan in de zaak die KRC Genk aanspande tegen de kalendermanager van de Pro League. De Limburgse ploeg heeft mogelijk de drukste januari van de G6-ploegen, en wilde één of twee wedstrijden van datum laten wisselen. Dat ging niet volgens de kalendermanager, die nu gelijk krijgt van de DRP. Genk vreest blessures te moeten incasseren.

Genk speelt op 8 (uit, Club Brugge) 14 (thuis, Zulte Waregem), 17 (uit, Westerlo) en 20 januari (uit, Eupen) haar wedstrijden in de JPL. Als het op 21 december tegen Anderlecht doorstoot naar de volgende ronde in de Beker van België, moeten de Genkenaren op 11 januari ook aantreden. Concreet betekent dat in het slechtste geval vier keer op rij twee rustdagen tussen elke match, de drukste kalender van de huidige, nog bekerende teams in de top acht, en Anderlecht.

Genk zag mogelijkheden om de match van 17 januari te verplaatsen naar 18 januari, en/of die van 20 januari naar 22 januari. Er waren ook al positieve contacten, volgens de club, met de tegenstrevers op die data en rechtenhouder Eleven. Desondanks deed de kalendermanager geen moeite, volgens KRC Genk, om de situatie naar behoren op te lossen.

De argumenten van de kalendermanager om de planning niet aan te passen, waren niet voldoende, meende Genk. De manager houdt vast aan de regel dat volgens het reglement twee rustdagen genoeg is, én dat hij zich gebonden weet door de noden en richtlijnen van clubs, (lokale) overheden en (lokale) veiligheidsdiensten.

De DRP gaf de kalendermanager dus gelijk. De raad stelde ook vast dat de kalender overvol zit en alle clubs ingestemd hebben met minimum twee rustdagen als regel. “De clubs moeten zich daartegen wapenen door het hebben en houden van een voldoende brede kern en het roteren binnen de ploeg. Ook de club KRC Genk beschikt over meer dan 11 volwaardige spelers en dient te anticiperen”, luidt het. De DRP herhaalde ook het argument van de kalendermanager, die aanhaalde dat Genk dit seizoen “gespaard blijft” van Europees voetbal, en alle belasting dat dat met zich meebrengt.

Racing Genk liet in het seizoen 2021-2022 al eerder de kalender aanpassen, door het BAS. Tijdens de pleidooien kondigde Genk aan om opnieuw naar het BAS te zullen trekken, als de beslissing in het nadeel van de club zou zijn.

Hollerbach na dit seizoen weg bij STVV

STVV en Bernd Hollerbach gaan na het lopende voetbalseizoen als vrienden uit elkaar. De Limburgse club gaat het aflopende contract van de Duitse coach niet verlengen. “Beide partijen zijn vastbesloten om keihard te blijven werken tot de laatste competitiewedstrijd en zo in schoonheid afscheid te nemen", klinkt het op de website.

“Bernd Hollerbach informeerde de club over zijn voornemen om aan het eind van dit seizoen afscheid te nemen. STVV respecteert deze beslissing”, aldus de Truiense club. “We willen coach Hollerbach bedanken voor zijn inzet en professionalisme. Hij heeft een prima job gedaan, wat resulteerde in goede resultaten. Denk maar aan vorig seizoen, toen we een reeks van 9 wedstrijden zonder nederlaag neerzetten en op een mooie 9de plaats eindigden. En ook dit seizoen presteerde het team degelijk. Bernd was een goede trainer en vriend de voorbije twee jaren. Ik wens hem dan ook veel succes bij zijn volgende uitdaging.”

Door de beslissing op dit moment kenbaar te maken, heeft STVV de kans om een geschikte opvolger te zoeken. Hollerbach: “Ik trad anderhalf jaar geleden aan als coach, toen we in een moeilijke situatie zaten. Mijn taak was om stabiliteit te brengen. Die opdracht is nu vervuld. Het team heeft een stevig fundament, een duidelijk systeem en de juiste ingesteldheid.”

OHL wil record fans op vrouwenmatch

Geld inzamelen voor het goede doel én een recordaantal toeschouwers op een competitiewedstrijd in het vrouwenvoetbal. OH Leuven wil komende (zaterdag 17 december, 19u) tegen Club YLA twee vliegen in één klap slaan. “We willen het stadion helemaal vullen", klinkt het bij OHL.

“De volledige opbrengst van de wedstrijd gaat naar de ‘Warmste week’. Tickets kosten 2 euro en er is een cateringaanbod met pasta voor de supporters.” Wie meer informatie wil, kan op deze link klikken.

Riemer vist Hoedt weer op, Anderlecht speelt gelijk

Anderlecht heeft in z’n laatste oefenwedstrijd van de winterbreak gelijkgespeeld. Op Neerpede werd het deze middag 1-1 tegen de Poolse leider, Raków Częstochowa. Opvallendste naam in de elf van Anderlecht: Wesley Hoedt. Brian Riemer besliste eerder deze week Hoedt opnieuw in de A-kern op te nemen. Voor het WK besliste Anderlecht Hoedt naar de B-kern te verwijzen nadat de Nederlander had aangegeven zich niet met een invallersstatuut te kunnen verzoenen. Gisteren kreeg hij van de Deen zijn kans centraal in de verdediging naast Zeno Debast. Jan Vertonghen was er nog niet bij, ook Fábio Silva en Benito Raman kwamen niet in actie. Anderlecht kwam op voorsprong dankzij een doelpunt van Lior Refaelov na een knappe actie van Francis Amuzu. In de slotseconde incasseerde paars-wit de verdiende gelijkmaker voor de Polen.

Volgende week woensdag begint Riemer aan het echte werk. Dan speelt Anderlecht in de 1/8ste finale van de Croky Cup op het veld van Racing Genk. (KDZ)

Opstelling: Van Crombrugge (46' Verbruggen), Murillo, Debast (46' Trebel), Hoedt, Butera (20' Sadiki), Diawara, Verschaeren (73' Stassin), Ashimeru (46' Arnstad), Amuzu (46' El Hadj), Refaelov (60 Angulo), Stroeykens

Doelpunten: 1-0 16' Refaelov, 1-1 90' Musiolik.

Antwerp klopt KVK in oefenmatch

In een oefenmatch achter gesloten deuren klopte Antwerp woensdagmiddag Kortrijk. De Great old haalde het met 2-0. Ekkelenkamp en Bataille zorgden voor de doelpunten. Beide goals vielen in de tweede helft. Bij Antwerp kwamen WK-gangers Alderweireld, Pacho en Janssen niet in actie. Die laatste wordt trouwens pas volgende week opnieuw op de Bosuil verwacht. (KDC)

Union wint oefenmatch tegen Zulte Waregem

Union, pas terug van oefenkamp in Alicante, won deze namiddag een oefenwedstrijd van 120 minuten (viermaal een half uur) van Zulte Waregem. De partij werd gespeeld op het kunstgrasveld van The Farm, de thuishaven van Jong Essevee in Zulte.

Dante Vanzeir bracht Union vrij snel op voorsprong, maar nog voor het einde van de eerste periode hingen de bordjes gelijk. Fadera dook aan de tweede paal op om een door Gano goed verlengde vrijschop van Vigen binnen te koppen. Een nieuwe goeie cross van Gano werd door Hallaert in het zijnet geknald, waarna de doelmannen elk nog een goeie redding op hun actief brachten: Bossut pakte een kopbal van Boniface, Moris eentje van Gano.

Tijdens een minder geanimeerde tweede periode kopte Vanzeir tegen de kruising en zweefde Bossut een zwabberbal van Teuma uit zijn doelvlak. Deùmba besloot een goeie actie van Fadera over doel.

Met 22 nieuwe spelers tussen de lijnen, waren de twee laatste periodes bijna helemaal voor de Brusselaars. De beste kans van het beste bedrijf was voor de 19-jarige Nathan Huygevelde, die Bostyn op zijn weg vond en Miroshi in de herneming op de lijn redding zag brengen voor Zulte Waregem. Bostyn moet ook in het slothalfuur aan de bak met saves tegen Ayensa en Nilsson. Tussendoor stak Puertas de bal vanuit een scherpe hoek onder de doelman binnen voor de winnende treffer.

Bij Union ontbrak Senne Lynen, maar was de Japanner Machida na blessure weer paraat en heel scherp, Zulte Waregem spaarde Vossen, Drambaiev en Willen. Ciranni, geopereerd aan de meniscus, is nog tot na de winterstop out, terwijl voor Ramirez en Tsouka de uitgang wenkt. Nill De Pauw (33), op proef na anderhalf jaar inactiviteit, speelde een verdienstelijke partij. (LUVM)

Zulte Waregem: Bossut - Sörmo, Derijck, Lopez - Hallaert, Vigen, Rommens, Demba, Fadera - Gano, Ndour.

Na 60' : Bostyn - Thiam, Palumets, Miroshi - De Pauw, Sissako, Tambedou, Sangaré, Capelle - Offor, Braem.

Union SG: Moris - Kandouss, Burgess, Van der Heyden - Nieuwkoop, Lazare, Rodrigues, Teuma, Adingra - Vanzeir, Boniface.

Na 60' : Pirard (90' Imbrechts) - François, Sykes, Machida, Dony - Puertas, El Azzouzi, Huygevelde, Lapoussin - Eckert Ayensa, Nilsson (100' Safari).

Doelpunten: 7' Vanzeir (0-1), 23 ‘ Fadera (1-1), 96' Puertas (1-2).

AA Gent wint, Standard verliest

AA Gent heeft op oefenkamp in Oliva met 4-1 de maat genomen van Heerenveen, de nummer acht in de Nederlandse Eredivisie. Hugo Cuypers (41. en 45.+2) trof vlak voor de pauze twee maal raak, Ibrahim Salah (50.) en Malick Fofana (89.) scoorden na rust voor de Buffalo’s. Gent, dat vijfde staat in de Jupiler Pro League, speelt haar eerste duel met inzet na de WK-break volgende week dinsdag in de Beker van België tegen Cercle Brugge.

Standard kon op Sclessin in een vriendschappelijk duel zonder publiek geen vuist maken tegen Valenciennes, de nummer zes uit de Franse tweede klasse. De Noord-Fransen haalden het met 0-1, dankzij een late goal van Mohamed Kaba (82.). Noé Dussenne miste voor Standard halverwege de eerste helft een strafschop.

Gianluca Vialli, die aan pancreaskanker lijdt, stopt als assistent bij Italiaanse ploeg

Voormalig international Gianluca Vialli legt zijn functie als assistent bij de Italiaanse nationale ploeg voor onbepaalde tijd neer. De 58-jarige ex-spits vecht al enkele jaren tegen pancreaskanker en nam de beslissing na overleg met zijn artsen.

“Na een lange en moeilijke discussie met mijn prachtige team oncologen, heb ik beslist al mijn huidige en toekomstige professionele activiteiten op te schorten”, zegt Vialli. “Ik wil al mijn fysieke en mentale kracht gebruiken om mijn lichaam te helpen deze fase van de ziekte door te komen. Ik hoop daarna zo snel mogelijk weer aan nieuwe avonturen te kunnen beginnen.”

Vialli maakt al enkele jaren deel uit van de technische staf rond de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini. Zo vierde hij vorig jaar met de Azzurri de Europese titel.

Villia schitterde als speler vooral bij Sampdoria, Juventus (waarmee hij in 1996 de Champions League won) en Chelsea. Na zijn spelersloopbaan werd hij coach bij Chelsea en Watford om in 2019 de Italiaanse nationale ploeg te vervoegen. Toen leed hij al aan pancreaskanker.

Nill De Pauw op proef bij Zulte Waregem

Met het oog op een mogelijke transfer traint Nill De Pauw momenteel mee met Zulte Waregem. Hij speelt vandaag mee in een oefenwedstrijd tegen Union. De weldra 33-jarige flankspeler heeft een verleden bij Essevee, waar hij van 2017 tot 2019 voetbalde (82 wedstrijden, 14 doelpunten). De Pauw zag afgelopen zomer zijn tweejarig contract bij Antwerp niet verlengd, nadat hij vorig seizoen amper 9 minuten in actie kwam. Het grootste deel van zijn carrière speelde de Congolese international (hij is de zoon van een Belgische vader en een Congolese moeder) bij Sporting Lokeren. Nadien droeg ook het shirt van EA Guingamp, Rizespor en Atromitos Athene. (LUVM)

Amadou Onana lanceert digitale abonnementen

Rode Duivel Amadou Onana (21) heeft zijn eigen digitaal platform gelanceerd. Fans van de middenvelder krijgen door lid te worden diverse beloningen, zoals gesigneerde foto’s of exclusieve merchandise. “Op deze manier wil ik een nieuwe en leuke manier creëren om in interactie te gaan met mijn volgers en fans.”

AA Gent heeft oogje op Australische WK-ganger

AA Gent heeft zijn oog laten vallen op Keanu Baccus (24). Dat melden goed ingelichte Schotse bronnen. De defensieve middenvelder van St. Mirren maakte een goede beurt op het WK met Australië en kwam zo op de radar van de Buffalo’s. Ook AEK Athene toont interesse. (ABD)

Zulte Waregem oefent tegen Union en Club Brugge

Nadat de oefenwedstrijd op SC Amiens vorige zaterdag niet doorging, heeft Zulte Waregem alsnog twee bijkomende oefenwedstrijden afgesloten. Morgen komt vice-kampioen Union SG naar de Gaverbeek, waar om 14 uur in de Elindus Arena wordt afgetrapt. Komende vrijdag trekt Essevee naar het Belfius Basecamp van Club Brugge in Westkapelle, voor een laatste oefengalop tegen blauw-zwart om 11 uur. Beide wedstrijden worden achter gesloten deuren afgewerkt. (LUVM)

Burnley hervat in Engeland met overwinning

Competitieleider Burnley heeft de Engelse tweede klasse foutloos hervat. Op de 22ste speeldag in de Championship klopte het zondag QPR met 0-3. Johann Gudmundsson (19.), Ian Maatsen (45.+2) en Nathan Tella (71.) waren de doelpuntenmakers van dienst voor de Clarets. Coach Vincent Kompany liet Manuel Benson een kwartier voor tijd van de winnende bank komen.

Burnley blijft de ranglijst aanvoeren in de op één na hoogste Engelse voetbalafdeling met 44 punten. Dat zijn 3 stuks meer dan eerste achtervolger Sheffield United

Hoedt traint opnieuw mee met A-kern Anderlecht

Eerherstel voor Wesley Hoedt. Maar ook niet meer dan dat. De in onmin gevallen Nederlandse verdediger (28) mag opnieuw met de A-kern meetrainen, nadat hij de voorbije weken de conditie moest onderhouden bij de U23 en net als Esposito ook niet welkom was op de stage van Anderlecht op Kreta. Dat betekent echter niet dat Hoedt opnieuw zijn kans krijgt onder de kersverse Deense coach Riemer. Paars-wit hoopt tijdens de nakende wintermercato nog altijd afstand te nemen van een van de grootverdieners in zijn selectie. Hoedt ligt nog tot 2025 onder contract in het Lotto Park. (SVL)

Duranville geruime tijd aan de kant met hamstringletsel

Pech voor Anderlecht en Julien Duranville. De 16-jarige winger staat geruime tijd aan de kant een hamstringblessure, zo bevestigde paars-wit. Duranville blesseerde zich vorige week in een oefenwedstrijd op winterstage tegen het Griekse Panetolikos. Onderzoeken op Belgische bodem bevestigden intussen dat letsel aan de hamstrings. Hoelang Duranville precies aan de kant zal staan, gaf Anderlecht niet mee.

Cercle Brugge klopt KV Kortrijk in oefenpot (2-3) met goal van... Ueda

In een fel betwiste oefenwedstrijd van 120 minuten (2x 45 en 1x 30) won Cercle Brugge vandaag van KV Kortrijk met 2-3. De wedstrijd werd afgewerkt op het veld van Le Canonnier in Moeskroen.

Net als tegen Excelsior Rotterdam deed Bernd Storck ook nu weer geen beroep op Ilic in doel, terwijl Selemani op de bank begon. Dessoleil was aanvoerder van de Kerels, die de nakende schorsing van Kristof D’Haene ook nu weer ondervingen met de Chileen Mehssatou als linker wingback. Centraal achterin werd Christalino Atemona, een 20-jarige Nigeriaanse Duitser van Hertha Berlijn, getest. Hij speelde met het rugnummer 22 van... Didier Lamkel zé.

Cercle Brugge liet Daland na zijn testweek bij Monaco op de bank beginnen en miste ook Somers, waardoor Lopes Da Silva als rechter wingback werd geprobeerd en de tandem Van Der Bruggen-Francis op het middenveld stond. Voorin verving Kehrer de Japanner Ueda, sinds donderdag terug na zijn WK-avontuur en ook bankzitter.

Tijdens de eerste periode had Cercle het overwicht, maar KVK-doelman Tom Vandenberghe onderscheidde zich op pogingen van Denkey en Kehrer. Even voor het halfuur werd Denkey foutief afgestopt door Dessoleil. Hotic zette de penalty om. Na een prachtige persoonlijke inspanning voorbij drie man maakte Kadri echter snel gelijk, waarna Vanderberghe nogmaals een kopbal van Denkey onschadelijk maakte.

Na een eerste pauze werd de partij even grimmiger, met Abu Francis die incasseerde en uitdeelde. Warleson had een goeie parade in huis tegenover de ingevallen Selemani en vooral op een harde kopbal van de hoog opwippende tester Atemona. Aan de overzijde kon Olivier Deman een scherpe voorzet van Hotic net niet binnenglijden en pakte de Kortrijkse invallersdoelman Maxim Deman nog een kopslag van Denkey. Een opstootje tussen Marcelin en Gueye, allebei nog niet lang tussen de lijnen, liep net niet uit de hand. Gueye werd wijselijk vervangen, maar had dat niet door en werd dan maar door... Bernd Storck himself richting kleedkamers begeleid.

Vlak voor het einde van de tweede periode werd een hoekschop van Hotic door Decostere in de lage hoek verlengd. Cercle Brugge begon dus met voorsprong aan de vooraf overeengekomen derde periode van 30 minuten, maar die werd al meteen door Mbayo tenietgedaan door een verjongd Kortrijk met vijf beloftenspelers. Foubert kreeg nog een grote kans voor Kortrijk, Namens Cercle kopte Ueda naast en besloot Daland hoog over. Maar uiteindelijk zorgde Ayase Ueda met een schot in de kruising alsnog voor Brugse winst. (LUVM)

KV Kortrijk: Vandenberghe (60' Deman) - Atemona (91' Mugabo), Watanabe (91' Wirsi), Dessoleil (75' Matanda, 110' Robert) - Sych (66' D’Haene), Keita (91' Desot), Loncar (91' Foubert), Messatou (75' Luqman) - Kadri (46' Selemani), Avenatti (60' Mbayo), Messaoudi (60' Gueye, 85' De Neve).

Cercle Brugge: Warleson (91' Majecki) - Popovic (80' Daland), Ravych (80' Marcelin), Miangue (60' Velkovski) - Lopes Da Silva (60' Decostere), Van Der Bruggen (60' Vanhoutte), Francis (91' Espinoza), Olivier Deman (80' Torres) - Hotic (91' Sampers) - Denkey (91' Ueda), Kehrer (60' Gboho).

Doelpunten: 29' Hotic (strafschop, 0-1), 38' Kadri (1-1), 90' Decostere (1-2), 92' Mbayo (2-2), 118' Ueda (2-3).

Genk wint oefenmatch van Elche, Club trekt aan kortste eind tegen Excelsior

Racing Genk heeft op stage in Benidorm een oefenmatch gewonnen met 3-2 van de plaatselijke eersteklasser Elche. De Limburgers kwamen tot twee keer toe op achterstand in de 10e en de 47e minuut, maar Angelo Preciado (14.) en Paul Onuachu (76.) maakten telkens gelijk. De huidige leider in de Jupiler Pro League ging zelfs nog met de volle buit aan de haal tegen de afgetekende rode lantaarn uit La Liga dankzij de winning goal van Onuachu (87.) in de slotminuten.

Een experimenteel Club Brugge ging wat later op de dag dan weer met 0-2 de boot in tegen het Nederlandse Excelsior. Nathan Markelo (45.) en Nikolas Agrafiotis (82.) troffen raak voor de Rotterdammers in het Belfius Basecamp in Knokke-Heist.

Verder verloren ook Westerlo en KV Oostende hun oefenwedstrijd. De Kemphanen gingen met 2-1 ten onder tegen het Turkse Basaksehir, terwijl de Kustboys met 2-0 hun meerdere moesten erkennen in de Nederlandse topclub Feyenoord.

René Snelders overleden

René Snelders, ex-speler van Antwerp en voormalig ondervoorzitter van (Germinal) Beerschot, is donderdag op 85-jarige leeftijd overleden. Met Antwerp kwam Snelders begin jaren 60 van de vorige eeuw een handvol keer in actie. Later leidde Snelders samen met zakenpartner Jos Verhaegen Germinal Ekeren van derde provinciale naar eerste klasse. In 1999 ging Germinal dan een fusie aan met Beerschot en zo werd René Snelders ondervoorzitter op het Kiel. Snelders is ook de vader van voormalig prof en huidig analist Eddy. Kleinzoon Kristof Snelders schopte het eveneens tot eersteklassespeler. (KDC)

Oefenmatch Zulte Waregem in Amiens gaat niet door

Zaterdag zou Zulte Waregem naar Amiens afzakken om er een oefenwedstrijd te spelen tegen de nummer zes van de Franse Ligue 2. Die partij komt evenwel te vervallen. In het Stade de la Licorne viel enkele dagen geleden behoorlijk wat sneeuw, waardoor SC Amiens voorstelde om de partij op een oefenveld af te haspelen. Mbaye Leye kon zich daar evenwel niet in vinden, omdat de oefenterreinen er naar verluidt niet in goede staat bij liggen.

Zodoende wordt nu uitgekeken om nog een andere oefenwedstrijd in de loop van volgende week in te plannen. Wellicht wordt met Union SG een akkoord gevonden, maar over plaats en datum van die oefenpot moet nog verder worden afgesproken. (LUVM)

Mazzu vat tweede ambtstermijn bij Charleroi aan met verlies in oefenpot tegen Besiktas

Sporting Charleroi heeft met 2-1 verloren van de Turkse topclub Besiktas in een vriendschappelijk duel. Het was de eerste match van Felice Mazzu in zijn tweede ambtstermijn bij de Carolo’s. Halfweg keken de Henegouwers tegen een dubbele achterstand aan op stage in Turkije, onder meer door een doelpunt van gewezen Standard-aanvaller Jackson Muleka. Verder dan de aansluitingstreffer van Hosseinzadeh geraakten de Zebra’s in de tweede helft niet meer.

Charleroi herneemt op 26 december de nationale competitie met een thuismatch op de 18de speeldag van de Jupiler Pro League tegen nota bene RSC Anderlecht, waar Mazzu eind oktober bedankt werd voor bewezen diensten.

AA Gent breekt contract Ibrahim Salah open tot 2026

AA Gent heeft Ibrahim Salah langer aan zich gebonden. De Oost-Vlaamse club kon vandaag meedelen dat de 21-jarige aanvaller een nieuwe verbintenis tekende tot 2026.

Salah kwam eind vorig jaar bij de beloften van Gent terecht, maar maakte al snel de overstap van de A-kern. Dit seizoen speelde hij dertien wedstrijden voor de Buffalo’s, waarin hij tot één van de revelaties uitgroeide.

“Wat een jaar voor Ibrahim Salah. In december 2021 tekende hij zijn allereerste profcontract, met de bedoeling Jong KAA Gent te versterken. Een jaar later verlengt hij zijn contract, net als vriend en mentor Tarik Tissoudali, tot 2026 bij de A-kern”, klinkt het op de clubwebsite. “We wensen hem veel succes voor de komende seizoenen.”

Standard verliest tweemaal op stage

Standard heeft een zware 4-1-nederlaag moeten incasseren tegen het Franse Nice op winterstage in het Spaanse Marbella. Eerder op de dag verloren de Rouches ook al nipt van het Spaanse Girona met 1-0.

De Luikenaars stelden twee totaal verschillende teams op in beide ontmoetingen. Voornamelijk spelers van de beloftenploeg, die uitkomt in de Challenger Pro League, vergaarden speeltijd. Thuram en Delort bezorgden Nice een dubbele bonus, Dragus lukte de aansluitingstreffer 20 minuten voor tijd. Nadien prikte Delort nog een tweede goal tegen de netten en bepaalde Rosario de eindstand.

Standard hervat op 23 december de nationale competitie met een verplaatsing naar AA Gent op de 18de speeldag van de Jupiler Pro League.

Riemer wint eerste wedstrijd met Anderlecht

Anderlecht speelde deze middag z’n eerste (oefen)wedstrijd onder het bewind van Brian Riemer. Het paars-wit van de nieuwe 44-jarige Deense coach zal in een 4-3-3-opstelling voetballen. Een oefenwedstrijd achter gesloten deuren heeft zo zijn voordelen, je hoort namelijk alles wat de coach zegt. Hij liet zich verbaal meteen heel fel gelden. Bij balverlies legde Riemer de nadruk op hoge pressing. Veel druk op de man in balbezit. Aan de bal koos Anderlecht snel voor de verticale optie tegen het nummer zeven uit de Griekse competitie, Panetolikos.De ploeg van ex-Genkspits Nikos Karelis, die gecoacht wordt door ex-Anderlechtspeler Yannis Anastasiou.

Anderlecht klom al snel op voorsprong na een knappe aanval over verschillende stationnetjes. Murillo werkte af, 0-1. Fábio Silva kwam een paar keer dichtbij de 0-2. In de slotfase maakte Arnstad er wel 0-2 van, Shengelia legde de 1-2 eindstand vast. Kleine domper: Duranville viel geblesseerd uit. Morgen reist Anderlecht terug naar België, donderdag wordt Riemer officieel voorgesteld. (KDZ)

Opstelling: Van Crombrugge, Murillo, Sadiki, Delcroix, Butera, Diawara, Verschaeren (46' Arnstad), Ashimeru (46' Refaelov), Stroeykens, Silva, El Hadj

Doelpunten:

0-1 6' Murillo

0-2 87' Arnstad

1-2 89' Shengelia

Genk klopt Heerenveen in oefenpot

Racing Genk heeft een oefenpartij tegen Heerenveen met 3-1-winst afgesloten. De Limburgers kwamen in de eerste helft op achterstand na een goal van Antoine Colassin (ex-Anderlecht). Aly Samatta hing de bordjes net voor de pauze in evenwicht. Na de rust scoorde Godts een kwartier voor tijd de 2-1. Onuachu legde met een strafschop de eindstand vast. Genk vertrekt morgen overigens op winterstage.

Opstelling eerste helft: Vandevoordt, McKenzie, Sadick, Arteaga, Muñoz, Ouattara, Heynen, Geusens, Trésor, Nemeth en Samatta.

Opstelling tweede helft: Chambaere, Cuesta, Didden, Carstensen, Rommens, Galarza, Hrošovský, Castro, Godts, Paintsil en Onuachu.

Blessin ontslagen bij Genoa

Alexander Blessin is geen trainer meer van Genoa. De ex-coach van KV Oostende werd bij de Italiaanse tweedeklasser de laan uitgestuurd na een povere 2 op 15. Genoa ambieert de promotie naar de Serie A, maar is in de Serie B weggezakt naar een vijfde plaats op 9 punten van leider Frosinone. Blessin (49) was sinds januari aan de slag in Italië. Ex-international Alberto Gilardino neemt over als interimaris.

Riemer voor eerst op oefenveld bij Anderlecht

Eerste schooldag voor Brian Riemer. De 44-jarige nieuwe hoofdcoach van Anderlecht stond vandaag voor de eerste keer op het oefenveld. Anderlecht vertoeft nog steeds in Kreta op winterstage. De paars-witte selectie kreeg meteen twee intensieve trainingen voor de kiezen. Riemer was nadrukkelijk aanwezig en nam vaak het woord. Dat deed hij overigens ook meteen naast het oefenveld. Zo stonden er ook al een aantal meetings gepland met de voltallige spelersgroep. Fábio Silva vervoegde de selectie, Lucas Lissens vloog terug naar België. Hij blesseerde zich en ondergaat een aantal onderzoeken om de ernst van de blessure te achterhalen. Anderlecht speelt morgenmiddag om 14u z’n tweede oefenpartij in Kreta, deze keer is Panetolikos de tegenstander. (KDZ)

Dortmund gunt WK-gangers Meunier en Thorgan Hazard geen rust

Borussia Dortmund verwacht alle internationals die met hun land actief waren op het WK in Qatar en al zijn uitgeschakeld, bij wie Thomas Meunier en Thorgan Hazard, deze week terug op training. De spelers moeten zich dinsdag in Dortmund melden en hervatten woensdag in principe de training. Zaterdag neemt Borussia Dortmund nog deel aan een toernooi in Boekarest. Daarna krijgt de kern vakantie tot 2 januari. De Bundesliga hervat drie weken later.

Meunier en Thorgan Hazard werden met België in Qatar uitgeschakeld in de groepsfase. Meunier viel in tegen Canada (1-0) en stond in de basis tegen Marokko (0-2) en Kroatië (0-0) maar speelde een teleurstellend toernooi. Thorgan Hazard was basisspeler tegen de Marokkanen en viel in tegen de Kroaten.

Naast Meunier en Hazard moeten ook de Duitse internationals Niklas Süle, Youssoufa Moukoko, Julian Brandt, Karim Adeyemi en Nico Schlotterbeck en de Amerikaanse international Giovanni Reyna zich deze week melden bij BVB. Dortmund staat na vijftien speeldagen zesde in de Duitse competitie en hervat na de winterstop op 22 januari tegen staartploeg Augsburg.

AS Monaco stelt Lambrecht van zusterclub Cercle aan als algemeen directeur

Ben Lambrecht (58) wordt algemeen directeur van AS Monaco. De naar Lennik uitgeweken West-Vlaming is sinds anderhalf jaar CEO bij Cercle Brugge en zal nu ook dezelfde functie bij de Franse moederclub van de Vereniging bekleden. Lambrecht volgt Jean-Emmanuel de Witt op, die pas sinds mei van dit jaar bij de club van eigenaar Dmitri Rybolovlev in die rol fungeerde als opvolger van de Rus Oleg Petrov. Bij Cercle Brugge, waar de voormalige topman van Coca Cola vooral zal worden herinnerd omdat hij er het veelbesproken nieuwe logo introduceerde, zal in de komende weken een vervanger voor Ben Lambrecht als CEO worden aangeduid. In afwachting neemt financieel en administratief directeur Pascal Platteau diens taken ad interim over.

De synergie tussen AS Monaco en Cercle Brugge trekt zich dus ook op bestuursniveau door, nadat eerder vooral op sportief vlak tot uitwisseling werd overgegaan. Zo werd doelman Thomas Didillon vorige zomer van Brugge naar Monaco getransfereerd na een testperiode van enkele weken. Eenzelfde scenario lijkt zich nu te gaan afspelen voor verdediger Jesper Daland. De 21-jarige Noorse verdediger van Cercle Brugge keerde niet met groen-zwart terug van het oefenkamp in Benidorm, waar ook Monaco de voorbije dagen zijn tenten opsloeg. Daland krijgt een testperiode bij de kern van Philippe Clement, zodat het mogelijk in januari tot een transfer komt. (LUVM)

Racing Genk vindt geen overeenkomst met talenten Godts en Németh en stuurt duo naar beloften

Racing Genk is niet tot een akkoord gekomen met Mika Godts (17) en András Németh (20). De twee talenten wilden hun contract niet verlengen en worden nu teruggestuurd naar de belofteploeg.

Racing Genk betreurt de situatie. “De club heeft de afgelopen periode inspanningen geleverd om de verdere toekomsttrajecten van Mika Godts en András Németh vorm te geven en nieuwe overeenkomsten uit te werken. In de onderhandelingen hierover werden er verwachtingen en eisen gesteld die niet verzoenbaar zijn met de maatstaven van onze club en het onmogelijk maken om in een gedegen beleid verdere stappen te ondernemen”, luidt het in een statement.

“Er werd geen akkoord gevonden tussen club en deze spelers(entourage). Gezien we verkiezen om te werken met een spelerskern die met volle focus en voor 100 procent kiest voor het traject met KRC Genk, is er besloten om Mika Godts en András Németh vanaf woensdag terug te laten aansluiten bij de kern van Jong Genk (in 1B, red.).” De twee trekken dan ook niet mee op stage met de A-kern van Genk, dat zich in januari zal versterken in het aanvallende compartiment.

Volledig scherm Mika Godts. © BELGA