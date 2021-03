Football Talk. Kroos mist WK-kwalificatieduels door blessure aan aductoren - Wales ziet nog twee pionnen afhaken

Delen per e-mail

Geen Kroos bij Duitsland

Duitsland zal Toni Kroos de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden moeten missen. De middenvelder van Real Madrid heeft zich geblesseerd aan de adductoren. Dat meldt de Duitse voetbalbond (DFB). De DFB bevestigt ook dat Kroos het nationale team al heeft verlaten en is teruggekeerd naar Madrid.

Volgens de verklaring van de DFB is Kroos aangekomen met problemen die “zo ernstig bleken te zijn dat het onmogelijk was om ermee te spelen”. Coach Joachim Löw zei dat “met het oog op het EK van volgende zomer, we besloten hebben dat het volledig genezen van de blessure, prioritair is”.

Duitsland begint aan zijn WK-kwalificatiecampagne op donderdag in IJsland. Daarna ontvangen ze thuis Roemenië en Noord-Macedonië.

Wales ziet ook Ben Davies en Tom Lockyer afhaken

Wales kan woensdag (20.45 uur) in Leuven niet rekenen op verdedigers Ben Davies en Tom Lockyer in zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels. Zij zijn geblesseerd. Dat heeft de Welshe voetbalbond dinsdag bekendgemaakt op Twitter.

Vooral de afwezigheid van Davies, linksachter bij Tottenham, is een tegenslag voor Wales. Hij heeft 58 caps achter zijn naam. Luton-Town-verdediger Lockyer was de voorbije twee jaar regelmatig basisspeler bij de nationale ploeg.

Ook de twee interlands na het duel met België zal Wales zonder Davies en Lockyer afwerken. Zaterdag speelt Wales nog een oefeninterland tegen Mexico. Volgende week dinsdag zetten de Welshmen de WK-kwalificatiecampagne verder met een thuismatch tegen Tsjechië.

Eerder zegde ook Aaron Ramsey af. De middenvelder van Juventus is out met een dijbeenblessure.

Heynen (Genk) onzeker voor OH Leuven

Bryan Heynen moet het een tijdje rustig aan doen met een blessure in de liesstreek, opgelopen afgelopen vrijdag tegen Standard. Volgende week wordt hij opnieuw geëvalueerd, pas dan zal blijken of de Genkse kapitein fit geraakt voor het belangrijke duel op paasmaandag tegen OHL. Op dit moment is dat twijfelachtig. (KDZ)

Volledig scherm Bryan Heynen. © Photo News

D’Haene (KVK) na 5 maanden weer op het veld

Kristof D’Haene trainde gisteren na vijf maanden voor het eerst weer op het veld, zij het nog individueel. Hij onderging einde oktober een heupoperatie. Makarenko, Badamosi, Selemani en Palaversa zijn weg naar hun nationale ploeg. KVK speelt vrijdagmiddag een oefenwedstrijd op Anderlecht in aanloop naar het komende duel tegen Club Brugge. (ESK)

Volledig scherm Kristof D’Haene. © BELGA

Gibraltar en Nederland spelen voor 600 fans

Bij de WK-kwalificatiewedstrijd van volgende week dinsdag tussen Gibraltar en Nederland zijn zeshonderd toeschouwers welkom in het Victoria Stadium, dat plaats biedt aan 5000 fans. Het duel wordt door de plaatselijke autoriteiten gezien als een test om te kijken hoe er weer supporters naar sportwedstrijden kunnen. Fans die het duel willen bijwonen, moeten wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moeten ze onder meer al tweemaal gevaccineerd zijn.

Nederland voetbalt zaterdag tegen Letland in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam ook al voor publiek. Zo’n 5000 fans mogen dat duel bijwonen, eveneens als test om te bekijken hoe bijeenkomsten met veel publiek georganiseerd kunnen worden in coronatijden.

Olic nieuwe T1 CSKA Moskou

Ivica Olic heeft zijn eerste club als hoofdcoach te pakken. De 41-jarige Kroaat, oud-aanvaller van onder meer Hamburg, Bayern München en Wolfsburg, is de nieuwe T1 van de Russische topclub CSKA Moskou. Voor Olic is het een terugkeer naar de Russische hoofdstad. Tussen 2003 en 2006 scoorde hij 44 goals in 116 wedstrijden voor de Moskovieten.

Olic was de voorbije 3,5 jaar aan de slag als assistent bij de Kroatische nationale ploeg. Hij leidde dinsdag meteen zijn eerste training. Olic moet bij CSKA Moskou de maandag ontslagen Wit-Rus Viktor Goncharenko opvolgen.

Als speler werd Olic drie maal Russisch kampioen met CSKA, veroverde twee maal de Russische beker en won één keer de UEFA Cup. De Russische legerploeg verloor de voorbije weken drie van haar vier laatste competitiewedstrijden en zakte zo weg naar de vijfde plaats, op acht punten van leider Zenit. Het eerste duel voor Olic wordt op 4 april de verplaatsing naar Tambov.

Volledig scherm Ivica Olic. © EPA

AA Gent ziet 7 internationals vertrekken

AA Gent zag gisteren 7 internationals vertrekken. Ngadeu (Kameroen), Marreh (Gambia), Bukari (Ghana) en Nurio (Angola) reisden naar Afrika voor kwalificatiewedstrijden voor de Africa Cup. Mohammadi (Iran) trok naar Teheran voor een stage en een oefeninterland tegen Syrië. Yaremchuk (Oekraïne) werd opgeroepen voor de WK-kwalificaties tegen Frankrijk, Finland en Kazachstan. Dorsch (Duitsland) is geselecteerd voor het EK U21. De Mannschaft U21 speelt in de groepsfase tegen Hongarije, Nederland en Roemenië. AA Gent overlegde met de teamarts van Duitsland om Dorsch niet alle drie die matchen te laten spelen. (RN)

Volledig scherm Ngadeu. © Photo News