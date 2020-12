Football Talk. Keert Hamdi Harbaoui terug naar België? - Rijverbod voor Grealish na zwaar ongeval - Neymar mogelijk zondag al terug op het veld

Keert Hamdi Harbaoui terug naar België?

Van een verrassend nieuwtje gesproken. Hamdi Harbaoui (35) is mogelijk weer op weg naar ons land.

De drievoudige Gouden Stier - 2014, 2018, 2019 - schermt namelijk met interesse van KV Mechelen, z’n ex-club Zulte Waregem en Waasland-Beveren, niet toevallig drie clubs die een goalgetter kunnen gebruiken.

Bovendien, niet onbelangrijk, is de Tunesiër - die ook de Belgische nationaliteit bezit - binnen twee weken, op 1 januari, vrije speler. Dan loopt namelijk zijn contract bij het Qatarese Al-Arabi af. Na twee seizoenen woestijn heeft Harbaoui het daar ook wel gezien, niet in het minst omdat het niveau van zijn ploeg dit seizoen maar weinig meer voorstelt.

Naar verluidt staat hij niet weigerachtig tegenover een terugkeer naar ons land. In het verleden speelde hij in 1A bij Lokeren, Anderlecht, Charleroi en Zulte Waregem.

Volledig scherm © Photo News

Neymar mogelijk zondag al terug op het veld

PSG-trainer Thomas Tuchel had dinsdag op zijn persconferentie goed nieuws te melden over de enkelblessure van Neymar. Mogelijk kan de Braziliaan zondag al meespelen tijdens de topper op het veld van Lille. Dat geldt ook voor zijn landgenoot Marquinhos, die sukkelt met de heup. Het competitieduel van woensdag tegen Lorient komt nog te vroeg.

“Het is niet onmogelijk dat Neymar zondag zal spelen”, legde de Duitser uit. “We proberen alles om hem fit te krijgen. Woensdag ondergaat hij nog een onderzoek en nadien weten we meer.”

PSG gaf maandag al mee dat de eerste onderzoeken naar de enkelblessure van Neymar “hoopgevend” waren. De Braziliaan viel zondag tegen Lyon uit na een zware tackle van Thiago Mendes. De enkel is slechts verstuikt. Zondagavond vreesde men nog voor een zwaarder verdict.

Franse media berichtten de voorbije dagen dat een terugkeer van Neymar eerder voor begin 2021 zou zijn, bijvoorbeeld op 6 januari op bezoek bij Saint-Etienne. Dat sprak Tuchel dinsdag dus tegen.

De Parijzenaars hebben hun Braziliaanse sterspeler nodig. PSG zakte na de 1-0 nederlaag van zondag tegen Lyon naar de derde plaats in de Ligue 1. Lille, het team van Jonathan David, is momenteel leider.

Ook Marquinhos wordt in Rijsel opnieuw in de ploeg verwacht. Hij miste tegen Lyon zijn tweede opeenvolgende match door een probleem aan de heup. “Ik hoop echt dat hij tegen Lille kan spelen”, zei Tuchel.

Kylian Mbappé kon tegen Lyon enkel het laatste halfuur spelen door spiervermoeidheid. Tuchel gaf dinsdag aan te hopen woensdag tegen Lorient wel met zijn Franse goudhaantje te kunnen starten. “Maar we blijven voorzichtig”, zei hij. “We hebben dit seizoen al vaak op de laatste training negatieve verrassingen zien gebeuren.”

Abdou Diallo (ex-Zulte Waregem, hamstrings), Pablo Sarabia (hamstrings), Mauro Icardi (adductoren) en Juan Bernat (knie) blijven out. Julien Draxler, hersteld van een hamstringblessure, keert terug in de selectie.

Volledig scherm © REUTERS

Aston Villa-kapitein Jack Grealish krijgt rijverbod na zwaar ongeval

Jack Grealish, de aanvoerder van Premier League-club Aston Villa, is dinsdag in Birmingham veroordeeld tot negen maanden rijverbod en een boete van om en bij de 91.000 euro na een zwaar ongeval met zijn wagen tijdens de eerste lockdown in Groot-Brittannië.

Volgens getuigen zou de adem van de 25-jarige Grealish op de dag van het ongeval, 29 maart, duidelijk naar alcohol hebben geroken. De kapitein van Aston Villa crashte hij met zijn Range Rover op twee geparkeerde wagens in Solihull, in de West Midlands.

Grealish moet zijn boete binnen de zeven dagen betalen en mag pas opnieuw een test voor zijn rijbewijs afleggen nadat zijn rijverbod is afgelopen.

Volledig scherm © AP

Borini vindt onderdak in Turkije

Voormalig Liverpool-aanvaller Fabio Borini gaat vanaf begin volgend jaar aan de slag bij het bescheiden Fatih Karagümrük, promovendus in de Turkse eerste klasse, zo maakte de club bekend.

De 29-jarige aanvaller, die ooit één keer voor de Italiaanse nationale ploeg mocht aantreden, zat al sinds begin september zonder club nadat zijn contract bij Hellas Verona niet verlengd werd. Voordien kwam de spits, die op jonge leeftijd de stap zette van Italië naar de jeugdopleiding van Chelsea, onder meer voor Parma, AS Roma, Liverpool en AC Milan uit.

Bij het ambitieuze Karagümrük, momenteel op de negende plaats in de Turkse Süper Lig, wordt hij ploegmaat van onder Lucas Biglia (ex-Anderlecht) en Ervin Zukanovic, die in ons land bij Dender, Eupen, Kortrijk en AA Gent speelde.

Volledig scherm Fabio Borini. © Photo News

Voormalig Braziliaans bondscoach Luxemburgo in het ziekenhuis opgenomen

De voormalige Braziliaanse bondscoach Vanderlei Luxemburgo is in het ziekenhuis in het Braziliaanse Sao Paulo opgenomen nadat hij voor de tweede keer besmet is geraakt met het coronavirus, zo melden Braziliaanse en internationale media.

De 68-jarige Luxemburgo testte begin juli voor de eerste keer positief op het longvirus, maar vertoonde toen geen symptomen. Op dat moment was hij nog trainer van het Braziliaanse Palmeiras, waar hij in oktober aan de deur werd gezet.

Luxemburgo is één van de meest ervaren coaches in het Braziliaans voetbal. Na het WK van 1998 werd hij aangesteld als bondscoach van de Gouden Kanaries en dit tot de Olympische Spelen van Sydney in 2000. Luxemburgo begon in december 2019 aan zijn vijfde periode als T1 bij Palmeiras, de club waarmee hij in 1993 en 1994 het Braziliaans kampioenschap won. Hij stond ook aan het roer bij Real Madrid (2004-2005) en verscheidene Braziliaanse topclubs zoals Corinthians, Santos, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Vasco da Gama, Gremio en Atletico Mineiro.