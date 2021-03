Football Talk. Heynen (Genk) onzeker voor OH Leuven - D'Haene (KV Kortrijk) na 5 maanden weer op het veld

Voetbal 1A Frank Vercaute­ren (Antwerp) is niet bezig met de kloof met Club: “19 punten? Ik weet dat ze boven ons staan”

19 maart ‘t Is al een gewoonte. Frank Vercauteren laat niet in zijn kaarten kijken, en nu, met de verplaatsing naar leider Club Brugge dus zeker niet. Butez in doel of niet? Drie- of viermansdefensie? Koffiedik kijken.