Football Talk. Geen operatie voor Antwerp-keeper Butez - Nieuwe kans voor Vlap?

Nieuwe kans voor Vlap?

Ommekeer op Anderlecht. De kans is reëel dat Michel Vlap vanavond als titularis begint tegen Eupen. De Nederlandse middenvelder ontbrak de voorbije twee matchen in de selectie, maar op training stond hij deze week regelmatig in het basiselftal, wat doet vermoeden dat hij zich nog eens mag tonen. Nieuwkomer Majeed Ashimeru was gisterenavond laat nog niet speelgerechtigd, zo liet de KBVB weten. Dat kan de komende uren nog veranderen, maar dan nog is het twijfelachtig dat hij speelminuten zal krijgen. Voor Mustapha Bundu, Adrien Trebel en Elias Cobbaut is het zaterdag voorzien om ritme op te doen in een oefenwedstrijd tegen Union. (PJC)

Volledig scherm Michel Vlap.

Dost wellicht fit bij Club, Dennis twijfelgeval

Als alles goed gaat, staat Bas Dost na zijn debuut op Stayen zondag ook op ‘t Kiel aan de aftrap. De Nederlander volgde deze week een aangepast programma en raakt in principe fit voor zondag. Vorige week diende Dost halverwege uit voorzorg het veld te verlaten met een probleem aan de dij. Ook het teenprobleem van Dennis lijkt stilaan opgelost. Alleen is de vraag in hoeverre Philippe Clement straks na zijn afwezigheid en in afwachting van zijn verwachte transfer alweer een beroep op hem wil doen. (TTV)

Volledig scherm Dost.

Butez moet niet onder het mes

Dan toch geen operatie. Antwerp-doelman Jean Butez (25) kreeg gisteren goed nieuws van de dokters. De Fransman, die zich vorige week op training blesseerde aan de enkel, moet niét onder het mes. De beschadigde ligamenten kunnen vanzelf genezen. Die opsteker betekent echter niet dat we Butez snel weer onder de lat zullen zien bij de Great Old. Zijn vermoedelijke inactiviteit wordt op anderhalve tot twee maanden geschat. Zo bestaat er dus een waterkansje dat Butez in de reguliere competitie nog in actie komt. (MVS)

Volledig scherm Een archiefbeeld van Butez op training.