Football Talk. Geen Greenwood op EK voor beloften - Wales ziet nog twee pionnen afhaken

Greenwood (Engeland) haakt geblesseerd af voor EK U21

Manchester United-spits Mason Greenwood (19) zal niet deelnemen aan het Europees Kampioenschap onder 21 jaar vanwege een blessure. Dat heeft de club laten weten. Het EK voor spelers onder de 21 gaat door in Hongarije en Slovenië.

Greenwood speelde afgelopen zondag nog 90 minuten in de FA Cup. United verloor met 3-1 van Leicester in de kwartfinale. Greenwood scoorde de enige goal voor Manchester United.

Greenwood werd vorig jaar geprezen als de nieuwe Wayne Rooney. Hij is de derde United-speler die erin slaagde om 17 of meer doelpunten te maken voor zijn 20ste verjaardag. Rooney en George Best gingen hem daarin voor. Maar dit jaar heeft hij zichzelf nog niet helemaal bewezen.

Zijn explosiviteit en vermorgen om zowel hard als nauwkeurig te trappen met beide voeten, hadden zelf Gareth Southgate overtuigd om hem op te roepen voor de Nations League in september. En dat ondanks de zware concurrentie op zijn positie.

Hij speelde de laatste 12 minuten van de eerste wedstrijd tegen IJsland, voordat hij samen met Phil Foden naar huis werd gestuurd. De twee hadden jonge dames uitgenodigd in het teamhotel in Reykjavik, ondanks het Covid-protocol.

Met 5 doelpunten en evenveel assists in 39 wedstrijden dit seizoen, moet Greenwood vechten voor zijn plaats bij de Red Devils. Edinson Cavani, Marcus Rashford, Anthony Martial en Daniel James zijn allemaal inzetbaar op zijn positie. Greenwood is in de Engelse selectie vervangen door de aanvallende middenvelder van Norwich, Todd Cantwell.

KNVB rekent op publiek tijdens slotspeeldagen

De KNVB verwacht dat tijdens de laatste speeldagen van dit seizoen in het betaalde voetbal weer publiek welkom is in de stadions. De voetbalbond baseert zich op de uitspraken van coronaminister Hugo de Jonge, die op een persconferentie zei dat vanaf mei met gebruik van toegangstests en de CoronaCheck-app weer in beperkte mate iets mogelijk is.

“Nog niet eerder werd er zo concreet en positief perspectief geboden. Voor de competities in het betaald voetbal betekent dit in elk geval dat in de Eredivisie dan nog vier en in de Keuken Kampioen Divisie nog drie speelrondes plus play-offs met (beperkt) publiek gespeeld kunnen worden dit seizoen”, aldus de KNVB in een verklaring die is opgesteld met de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie. “De weg naar publiek in de stadions ligt dus open en we zijn hier klaar voor.”

Sinds begin oktober spelen de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in lege stadions. De financiële schade is daardoor groot. Zo vreest Feyenoord dat het zo’n 15 miljoen euro moet betalen als seizoenkaarthouders en zakelijke relaties geld terugvragen voor alle wedstrijden die ze hebben gemist. De Rotterdamse club heeft dat geld niet en hoopt daarom dat de trouwe fans afzien van compensatie.

Bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal zaterdag in Amsterdam tegen Letland wordt geëxperimenteerd met 5000 toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA. Zij moeten vooraf een sneltest doen en aan de poort van het stadion via een app laten zien dat ze negatief hebben getest op het coronavirus. De Jonge noemde de voorgaande Fieldlab-experimenten “behoorlijk geslaagd” en laat honderd teststraten “uit de grond stampen”. Vanaf april moeten daarin dagelijks 100.000 tests kunnen worden afgenomen. Volgens De Jonge moet dat ertoe leiden dat vanaf mei meer dingen mogelijk zijn.

“Je maakt een testafspraak, je laat de uitslag inlezen op de app en met een groene vink kan je dan naar binnen”, zei De Jonge. “Zo proberen we dingen weer mogelijk te maken.”

Aan het begin van het huidige voetbalseizoen werden nog bijna 130 wedstrijden gespeeld met beperkte aantallen toeschouwers in de stadions. Volgens de KNVB verliep dat zonder problemen. “Alle spelers en clubs en de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de KNVB kunnen niet wachten om weer supporters in de stadions te horen. Zoals eerder gezegd: betaald voetbal draait om het publiek, we kunnen en willen niet zonder.”

Thiago (Liverpool) hunkert naar fans in het stadion

De Spaanse middenvelder Thiago Alcantara legt in een gesprek met AS de nadruk op de psychologische moeilijkheid van voetbal in het tijdperk van corona. Volgens hem is het zonder supporters lastiger om een wedstrijd vol te houden, zeker in de slotfases.

Veel voetbalgrootheden in de Premier League, onder wie Liverpool-coach Jurgen Klopp, hekelen vooral het overvolle schema dit seizoen. Maar volgens Thiago is de emotionele impact vele malen groter. “Het is moeilijker mentaal dan fysiek. Je mist de boost die de fans je geven in de laatste momenten van een wedstrijd. En dat is wat je nodig hebt om fysiek erdoor te komen,” zegt Thiago dinsdag aan de Spaanse krant AS. De middenvelder van Liverpool bereidt zich momenteel in Spanje voor de WK-kwalificatiewedstrijden.

“Er is ook het feit dat je elke dag maar heel weinig kan doen in de stad. Je vertrekt thuis naar de training en van de training terug huis. Je raakt vast in een cyclus waar dat het enige is wat je doet.”

Thiago heeft een vol Anfield nog niet mogen beleven sinds hij vorig jaar van Bayern München naar Liverpool kwam. Zijn eerste jaar in Engeland valt dan nog eens samen met de plotse neergang van het team, dat vorig jaar nog de titel won in de Premier League. “Het zal mooi zijn om een vol Anfield te zien, maar ik wil ook leren hoe het dagelijkse leven eruitziet in dit nieuwe land,” voegde de 29-jarige voetballer er nog aan toe.

“Voetbal verliest veel van zijn essentie zonder fans op de tribune. We spelen in lege stadions en we hebben voetbal opnieuw moeten aanleren. Vroeger speelden we als kinderen ook zonder fans, maar we hadden toen wel schreeuwende ouders.”

“We wisten hoe we dat moesten doen, maar we zijn gewend geraakt aan het spelen met fans die ons steunen. Nu moeten we zonder hen spelen, we missen ze zo erg in de stadions, we verlangen er elke dag naar.”

Gibbs (West Bromwich) verhuist naar Inter Miami

Kieran Gibbs is bezig aan zijn laatste maanden bij West Bromwich. De tienvoudige Engelse ex-international verhuist deze zomer naar Inter Miami in de Amerikaanse Major League Soccer.

De 31-jarige Gibbs ruilde in 2017 Arsenal voor West Brom. De linksachter stapt transfervrij over. Hij tekende in de VS tot 2023. Bij Inter Miami is David Beckham een van de drijvende krachten. Phil Neville is er coach.

Atlético-spits Dembélé wordt onwel tijdens training

Moussa Dembélé van Atlético Madrid is dinsdag onwel geworden op training. Dat blijkt uit beelden die door de Spaanse pers via sociale media zijn uitgezonden. Terwijl de spelers van de koploper van Spanje rekoefeningen deden in een cirkel, verloor de Franse aanvaller het bewustzijn en zakte in elkaar. Zijn teamgenoten zorgden onmiddellijk voor hem. Dembélé kwam snel weer bij zijn positieven en liep zelf naar de ambulance vlak bij het trainingsveld.

Volgens officieuze berichten had de speler te maken met een plotselinge daling van zijn bloeddruk. Inmiddels zouden al zijn vitale functies weer normaal zijn.

Geen Kroos bij Duitsland

Duitsland zal Toni Kroos de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden moeten missen. De middenvelder van Real Madrid heeft zich geblesseerd aan de adductoren. Dat meldt de Duitse voetbalbond (DFB). De DFB bevestigt ook dat Kroos het nationale team al heeft verlaten en is teruggekeerd naar Madrid.

Volgens de verklaring van de DFB is Kroos aangekomen met problemen die “zo ernstig bleken te zijn dat het onmogelijk was om ermee te spelen”. Coach Joachim Löw zei dat “met het oog op het EK van volgende zomer, we besloten hebben dat het volledig genezen van de blessure, prioritair is”.

Duitsland begint aan zijn WK-kwalificatiecampagne op donderdag in IJsland. Daarna ontvangen ze thuis Roemenië en Noord-Macedonië.

Wales ziet ook Ben Davies en Tom Lockyer afhaken

Wales kan woensdag (20.45 uur) in Leuven niet rekenen op verdedigers Ben Davies en Tom Lockyer in zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels. Zij zijn geblesseerd. Dat heeft de Welshe voetbalbond dinsdag bekendgemaakt op Twitter.

Vooral de afwezigheid van Davies, linksachter bij Tottenham, is een tegenslag voor Wales. Hij heeft 58 caps achter zijn naam. Luton-Town-verdediger Lockyer was de voorbije twee jaar regelmatig basisspeler bij de nationale ploeg.

Ook de twee interlands na het duel met België zal Wales zonder Davies en Lockyer afwerken. Zaterdag speelt Wales nog een oefeninterland tegen Mexico. Volgende week dinsdag zetten de Welshmen de WK-kwalificatiecampagne verder met een thuismatch tegen Tsjechië.

Eerder zegde ook Aaron Ramsey af. De middenvelder van Juventus is out met een dijbeenblessure.

Heynen (Genk) onzeker voor OH Leuven

Bryan Heynen moet het een tijdje rustig aan doen met een blessure in de liesstreek, opgelopen afgelopen vrijdag tegen Standard. Volgende week wordt hij opnieuw geëvalueerd, pas dan zal blijken of de Genkse kapitein fit geraakt voor het belangrijke duel op paasmaandag tegen OHL. Op dit moment is dat twijfelachtig. (KDZ)

D’Haene (KVK) na 5 maanden weer op het veld

Kristof D’Haene trainde gisteren na vijf maanden voor het eerst weer op het veld, zij het nog individueel. Hij onderging einde oktober een heupoperatie. Makarenko, Badamosi, Selemani en Palaversa zijn weg naar hun nationale ploeg. KVK speelt vrijdagmiddag een oefenwedstrijd op Anderlecht in aanloop naar het komende duel tegen Club Brugge. (ESK)

Gibraltar en Nederland spelen voor 600 fans

Bij de WK-kwalificatiewedstrijd van volgende week dinsdag tussen Gibraltar en Nederland zijn zeshonderd toeschouwers welkom in het Victoria Stadium, dat plaats biedt aan 5000 fans. Het duel wordt door de plaatselijke autoriteiten gezien als een test om te kijken hoe er weer supporters naar sportwedstrijden kunnen. Fans die het duel willen bijwonen, moeten wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moeten ze onder meer al tweemaal gevaccineerd zijn.

Nederland voetbalt zaterdag tegen Letland in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam ook al voor publiek. Zo’n 5000 fans mogen dat duel bijwonen, eveneens als test om te bekijken hoe bijeenkomsten met veel publiek georganiseerd kunnen worden in coronatijden.

Olic nieuwe T1 CSKA Moskou

Ivica Olic heeft zijn eerste club als hoofdcoach te pakken. De 41-jarige Kroaat, oud-aanvaller van onder meer Hamburg, Bayern München en Wolfsburg, is de nieuwe T1 van de Russische topclub CSKA Moskou. Voor Olic is het een terugkeer naar de Russische hoofdstad. Tussen 2003 en 2006 scoorde hij 44 goals in 116 wedstrijden voor de Moskovieten.

Olic was de voorbije 3,5 jaar aan de slag als assistent bij de Kroatische nationale ploeg. Hij leidde dinsdag meteen zijn eerste training. Olic moet bij CSKA Moskou de maandag ontslagen Wit-Rus Viktor Goncharenko opvolgen.

Als speler werd Olic drie maal Russisch kampioen met CSKA, veroverde twee maal de Russische beker en won één keer de UEFA Cup. De Russische legerploeg verloor de voorbije weken drie van haar vier laatste competitiewedstrijden en zakte zo weg naar de vijfde plaats, op acht punten van leider Zenit. Het eerste duel voor Olic wordt op 4 april de verplaatsing naar Tambov.

AA Gent ziet 7 internationals vertrekken

AA Gent zag gisteren 7 internationals vertrekken. Ngadeu (Kameroen), Marreh (Gambia), Bukari (Ghana) en Nurio (Angola) reisden naar Afrika voor kwalificatiewedstrijden voor de Africa Cup. Mohammadi (Iran) trok naar Teheran voor een stage en een oefeninterland tegen Syrië. Yaremchuk (Oekraïne) werd opgeroepen voor de WK-kwalificaties tegen Frankrijk, Finland en Kazachstan. Dorsch (Duitsland) is geselecteerd voor het EK U21. De Mannschaft U21 speelt in de groepsfase tegen Hongarije, Nederland en Roemenië. AA Gent overlegde met de teamarts van Duitsland om Dorsch niet alle drie die matchen te laten spelen. (RN)

