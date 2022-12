Football Talk. Duranville geruime tijd aan de kant met hamstringletsel - Cercle wint oefenpot tegen KV Kortrijk, Club verliest van Excelsior

Duranville geruime tijd aan de kant met hamstringletsel

Pech voor Anderlecht en Julien Duranville. De 16-jarige winger staat geruime tijd aan de kant een hamstringblessure, zo bevestigde paars-wit. Duranville blesseerde zich vorige week in een oefenwedstrijd op winterstage tegen het Griekse Panetolikos. Onderzoeken op Belgische bodem bevestigden intussen dat letsel aan de hamstrings. Hoelang Duranville precies aan de kant zal staan, gaf Anderlecht niet mee.

Volledig scherm © BELGA

Cercle Brugge klopt KV Kortrijk in oefenpot (2-3) met goal van... Ueda

In een fel betwiste oefenwedstrijd van 120 minuten (2x 45 en 1x 30) won Cercle Brugge vandaag van KV Kortrijk met 2-3. De wedstrijd werd afgewerkt op het veld van Le Canonnier in Moeskroen.

Net als tegen Excelsior Rotterdam deed Bernd Storck ook nu weer geen beroep op Ilic in doel, terwijl Selemani op de bank begon. Dessoleil was aanvoerder van de Kerels, die de nakende schorsing van Kristof D’Haene ook nu weer ondervingen met de Chileen Mehssatou als linker wingback. Centraal achterin werd Christalino Atemona, een 20-jarige Nigeriaanse Duitser van Hertha Berlijn, getest. Hij speelde met het rugnummer 22 van... Didier Lamkel zé.

Cercle Brugge liet Daland na zijn testweek bij Monaco op de bank beginnen en miste ook Somers, waardoor Lopes Da Silva als rechter wingback werd geprobeerd en de tandem Van Der Bruggen-Francis op het middenveld stond. Voorin verving Kehrer de Japanner Ueda, sinds donderdag terug na zijn WK-avontuur en ook bankzitter.

Tijdens de eerste periode had Cercle het overwicht, maar KVK-doelman Tom Vandenberghe onderscheidde zich op pogingen van Denkey en Kehrer. Even voor het halfuur werd Denkey foutief afgestopt door Dessoleil. Hotic zette de penalty om. Na een prachtige persoonlijke inspanning voorbij drie man maakte Kadri echter snel gelijk, waarna Vanderberghe nogmaals een kopbal van Denkey onschadelijk maakte.

Na een eerste pauze werd de partij even grimmiger, met Au Francis die incasseerde en uitdeelde. Warleson had een goeie parade in huis tegenover de ingevallen Selemani en vooral op een harde kopbal van de hoog opwippende tester Atemona. Aan de overzijde kon Olivier Deman een scherpe voorzet van Hotic net niet binnenglijden en pakte de Kortrijkse invallersdoelman Maxim Deman nog een kopslag van Denkey. Een opstootje tussen Marcelin en Gueye, allebei nog niet lang tussen de lijnen, liep net niet uit de hand. Gueye werd wijselijk vervangen, maar had dat niet door en werd dan maar door... Bernd Storck himself richting kleedkamers begeleid.

Vlak voor het einde van de tweede periode werd een hoekschop van Hotic door Decostere in de lage hoek verlengd. Cercle Brugge begon dus met voorsprong aan de vooraf overeengekomen derde periode van 30 minuten, maar die werd al meteen door Mbayo tenietgedaan door een verjongd Kortrijk met vijf beloftenspelers. Foubert kreeg nog een grote kans voor Kortrijk, Namens Cercle kopte Ueda naast en besloot Daland hoog over. Maar uiteindelijk zorgde Ayase Ueda met een schot in de kruising alsnog voor Brugse winst. (LUVM)

KV Kortrijk: Vandenberghe (60' Deman) - Atemona (91' Mugabo), Watanabe (91' Wirsi), Dessoleil (75' Matanda, 110' Robert) - Sych (66' D’Haene), Keita (91' Desot), Loncar (91' Foubert), Messatou (75' Luqman) - Kadri (46' Selemani), Avenatti (60' Mbayo), Messaoudi (60' Gueye, 85' De Neve).

Cercle Brugge: Warleson (91' Majecki) - Popovic (80' Daland), Ravych (80' Marcelin), Miangue (60' Velkovski) - Lopes Da Silva (60' Decostere), Van Der Bruggen (60' Vanhoutte), Francis (91' Espinoza), Olivier Deman (80' Torres) - Hotic (91' Sampers) - Denkey (91' Ueda), Kehrer (60' Gboho).

Doelpunten: 29' Hotic (strafschop, 0-1), 38' Kadri (1-1), 90' Decostere (1-2), 92' Mbayo (2-2), 118' Ueda (2-3).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Genk wint oefenmatch van Elche, Club trekt aan kortste eind tegen Excelsior

Racing Genk heeft op stage in Benidorm een oefenmatch gewonnen met 3-2 van de plaatselijke eersteklasser Elche. De Limburgers kwamen tot twee keer toe op achterstand in de 10e en de 47e minuut, maar Angelo Preciado (14.) en Paul Onuachu (76.) maakten telkens gelijk. De huidige leider in de Jupiler Pro League ging zelfs nog met de volle buit aan de haal tegen de afgetekende rode lantaarn uit La Liga dankzij de winning goal van Onuachu (87.) in de slotminuten.

Een experimenteel Club Brugge ging wat later op de dag dan weer met 0-2 de boot in tegen het Nederlandse Excelsior. Nathan Markelo (45.) en Nikolas Agrafiotis (82.) troffen raak voor de Rotterdammers in het Belfius Basecamp in Knokke-Heist.

Verder verloren ook Westerlo en KV Oostende hun oefenwedstrijd. De Kemphanen gingen met 2-1 ten onder tegen het Turkse Basaksehir, terwijl de Kustboys met 2-0 hun meerdere moesten erkennen in de Nederlandse topclub Feyenoord.

Volledig scherm Paul Onuachu. © BELGA

René Snelders overleden

René Snelders, ex-speler van Antwerp en voormalig ondervoorzitter van (Germinal) Beerschot, is donderdag op 85-jarige leeftijd overleden. Met Antwerp kwam Snelders begin jaren 60 van de vorige eeuw een handvol keer in actie. Later leidde Snelders samen met zakenpartner Jos Verhaegen Germinal Ekeren van derde provinciale naar eerste klasse. In 1999 ging Germinal dan een fusie aan met Beerschot en zo werd René Snelders ondervoorzitter op het Kiel. Snelders is ook de vader van voormalig prof en huidig analist Eddy. Kleinzoon Kristof Snelders schopte het eveneens tot eersteklassespeler. (KDC)

Oefenmatch Zulte Waregem in Amiens gaat niet door

Zaterdag zou Zulte Waregem naar Amiens afzakken om er een oefenwedstrijd te spelen tegen de nummer zes van de Franse Ligue 2. Die partij komt evenwel te vervallen. In het Stade de la Licorne viel enkele dagen geleden behoorlijk wat sneeuw, waardoor SC Amiens voorstelde om de partij op een oefenveld af te haspelen. Mbaye Leye kon zich daar evenwel niet in vinden, omdat de oefenterreinen er naar verluidt niet in goede staat bij liggen.

Zodoende wordt nu uitgekeken om nog een andere oefenwedstrijd in de loop van volgende week in te plannen. Wellicht wordt met Union SG een akkoord gevonden, maar over plaats en datum van die oefenpot moet nog verder worden afgesproken. (LUVM)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mazzu vat tweede ambtstermijn bij Charleroi aan met verlies in oefenpot tegen Besiktas

Sporting Charleroi heeft met 2-1 verloren van de Turkse topclub Besiktas in een vriendschappelijk duel. Het was de eerste match van Felice Mazzu in zijn tweede ambtstermijn bij de Carolo’s. Halfweg keken de Henegouwers tegen een dubbele achterstand aan op stage in Turkije, onder meer door een doelpunt van gewezen Standard-aanvaller Jackson Muleka. Verder dan de aansluitingstreffer van Hosseinzadeh geraakten de Zebra’s in de tweede helft niet meer.

Charleroi herneemt op 26 december de nationale competitie met een thuismatch op de 18de speeldag van de Jupiler Pro League tegen nota bene RSC Anderlecht, waar Mazzu eind oktober bedankt werd voor bewezen diensten.

AA Gent breekt contract Ibrahim Salah open tot 2026

AA Gent heeft Ibrahim Salah langer aan zich gebonden. De Oost-Vlaamse club kon vandaag meedelen dat de 21-jarige aanvaller een nieuwe verbintenis tekende tot 2026.

Salah kwam eind vorig jaar bij de beloften van Gent terecht, maar maakte al snel de overstap van de A-kern. Dit seizoen speelde hij dertien wedstrijden voor de Buffalo’s, waarin hij tot één van de revelaties uitgroeide.

“Wat een jaar voor Ibrahim Salah. In december 2021 tekende hij zijn allereerste profcontract, met de bedoeling Jong KAA Gent te versterken. Een jaar later verlengt hij zijn contract, net als vriend en mentor Tarik Tissoudali, tot 2026 bij de A-kern”, klinkt het op de clubwebsite. “We wensen hem veel succes voor de komende seizoenen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Standard verliest tweemaal op stage

Standard heeft een zware 4-1-nederlaag moeten incasseren tegen het Franse Nice op winterstage in het Spaanse Marbella. Eerder op de dag verloren de Rouches ook al nipt van het Spaanse Girona met 1-0.

De Luikenaars stelden twee totaal verschillende teams op in beide ontmoetingen. Voornamelijk spelers van de beloftenploeg, die uitkomt in de Challenger Pro League, vergaarden speeltijd. Thuram en Delort bezorgden Nice een dubbele bonus, Dragus lukte de aansluitingstreffer 20 minuten voor tijd. Nadien prikte Delort nog een tweede goal tegen de netten en bepaalde Rosario de eindstand.

Standard hervat op 23 december de nationale competitie met een verplaatsing naar AA Gent op de 18de speeldag van de Jupiler Pro League.

Volledig scherm Donnum. © Photo News

Riemer wint eerste wedstrijd met Anderlecht

Anderlecht speelde deze middag z’n eerste (oefen)wedstrijd onder het bewind van Brian Riemer. Het paars-wit van de nieuwe 44-jarige Deense coach zal in een 4-3-3-opstelling voetballen. Een oefenwedstrijd achter gesloten deuren heeft zo zijn voordelen, je hoort namelijk alles wat de coach zegt. Hij liet zich verbaal meteen heel fel gelden. Bij balverlies legde Riemer de nadruk op hoge pressing. Veel druk op de man in balbezit. Aan de bal koos Anderlecht snel voor de verticale optie tegen het nummer zeven uit de Griekse competitie, Panetolikos.De ploeg van ex-Genkspits Nikos Karelis, die gecoacht wordt door ex-Anderlechtspeler Yannis Anastasiou.

Anderlecht klom al snel op voorsprong na een knappe aanval over verschillende stationnetjes. Murillo werkte af, 0-1. Fábio Silva kwam een paar keer dichtbij de 0-2. In de slotfase maakte Arnstad er wel 0-2 van, Shengelia legde de 1-2 eindstand vast. Kleine domper: Duranville viel geblesseerd uit. Morgen reist Anderlecht terug naar België, donderdag wordt Riemer officieel voorgesteld. (KDZ)

Opstelling: Van Crombrugge, Murillo, Sadiki, Delcroix, Butera, Diawara, Verschaeren (46' Arnstad), Ashimeru (46' Refaelov), Stroeykens, Silva, El Hadj

Doelpunten:

0-1 6' Murillo

0-2 87' Arnstad

1-2 89' Shengelia

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Genk klopt Heerenveen in oefenpot

Racing Genk heeft een oefenpartij tegen Heerenveen met 3-1-winst afgesloten. De Limburgers kwamen in de eerste helft op achterstand na een goal van Antoine Colassin (ex-Anderlecht). Aly Samatta hing de bordjes net voor de pauze in evenwicht. Na de rust scoorde Godts een kwartier voor tijd de 2-1. Onuachu legde met een strafschop de eindstand vast. Genk vertrekt morgen overigens op winterstage.

Opstelling eerste helft: Vandevoordt, McKenzie, Sadick, Arteaga, Muñoz, Ouattara, Heynen, Geusens, Trésor, Nemeth en Samatta.

Opstelling tweede helft: Chambaere, Cuesta, Didden, Carstensen, Rommens, Galarza, Hrošovský, Castro, Godts, Paintsil en Onuachu.

Volledig scherm Aly Samatta. © BELGA

Blessin ontslagen bij Genoa

Alexander Blessin is geen trainer meer van Genoa. De ex-coach van KV Oostende werd bij de Italiaanse tweedeklasser de laan uitgestuurd na een povere 2 op 15. Genoa ambieert de promotie naar de Serie A, maar is in de Serie B weggezakt naar een vijfde plaats op 9 punten van leider Frosinone. Blessin (49) was sinds januari aan de slag in Italië. Ex-international Alberto Gilardino neemt over als interimaris.

Volledig scherm © Photo News

Riemer voor eerst op oefenveld bij Anderlecht

Eerste schooldag voor Brian Riemer. De 44-jarige nieuwe hoofdcoach van Anderlecht stond vandaag voor de eerste keer op het oefenveld. Anderlecht vertoeft nog steeds in Kreta op winterstage. De paars-witte selectie kreeg meteen twee intensieve trainingen voor de kiezen. Riemer was nadrukkelijk aanwezig en nam vaak het woord. Dat deed hij overigens ook meteen naast het oefenveld. Zo stonden er ook al een aantal meetings gepland met de voltallige spelersgroep. Fábio Silva vervoegde de selectie, Lucas Lissens vloog terug naar België. Hij blesseerde zich en ondergaat een aantal onderzoeken om de ernst van de blessure te achterhalen. Anderlecht speelt morgenmiddag om 14u z’n tweede oefenpartij in Kreta, deze keer is Panetolikos de tegenstander. (KDZ)

Volledig scherm © RSCA Studio

Volledig scherm © RSCA Studio

Dortmund gunt WK-gangers Meunier en Thorgan Hazard geen rust

Borussia Dortmund verwacht alle internationals die met hun land actief waren op het WK in Qatar en al zijn uitgeschakeld, bij wie Thomas Meunier en Thorgan Hazard, deze week terug op training. De spelers moeten zich dinsdag in Dortmund melden en hervatten woensdag in principe de training. Zaterdag neemt Borussia Dortmund nog deel aan een toernooi in Boekarest. Daarna krijgt de kern vakantie tot 2 januari. De Bundesliga hervat drie weken later.

Meunier en Thorgan Hazard werden met België in Qatar uitgeschakeld in de groepsfase. Meunier viel in tegen Canada (1-0) en stond in de basis tegen Marokko (0-2) en Kroatië (0-0) maar speelde een teleurstellend toernooi. Thorgan Hazard was basisspeler tegen de Marokkanen en viel in tegen de Kroaten.

Naast Meunier en Hazard moeten ook de Duitse internationals Niklas Süle, Youssoufa Moukoko, Julian Brandt, Karim Adeyemi en Nico Schlotterbeck en de Amerikaanse international Giovanni Reyna zich deze week melden bij BVB. Dortmund staat na vijftien speeldagen zesde in de Duitse competitie en hervat na de winterstop op 22 januari tegen staartploeg Augsburg.

Volledig scherm © Photo News

AS Monaco stelt Lambrecht van zusterclub Cercle aan als algemeen directeur

Ben Lambrecht (58) wordt algemeen directeur van AS Monaco. De naar Lennik uitgeweken West-Vlaming is sinds anderhalf jaar CEO bij Cercle Brugge en zal nu ook dezelfde functie bij de Franse moederclub van de Vereniging bekleden. Lambrecht volgt Jean-Emmanuel de Witt op, die pas sinds mei van dit jaar bij de club van eigenaar Dmitri Rybolovlev in die rol fungeerde als opvolger van de Rus Oleg Petrov. Bij Cercle Brugge, waar de voormalige topman van Coca Cola vooral zal worden herinnerd omdat hij er het veelbesproken nieuwe logo introduceerde, zal in de komende weken een vervanger voor Ben Lambrecht als CEO worden aangeduid. In afwachting neemt financieel en administratief directeur Pascal Platteau diens taken ad interim over.

De synergie tussen AS Monaco en Cercle Brugge trekt zich dus ook op bestuursniveau door, nadat eerder vooral op sportief vlak tot uitwisseling werd overgegaan. Zo werd doelman Thomas Didillon vorige zomer van Brugge naar Monaco getransfereerd na een testperiode van enkele weken. Eenzelfde scenario lijkt zich nu te gaan afspelen voor verdediger Jesper Daland. De 21-jarige Noorse verdediger van Cercle Brugge keerde niet met groen-zwart terug van het oefenkamp in Benidorm, waar ook Monaco de voorbije dagen zijn tenten opsloeg. Daland krijgt een testperiode bij de kern van Philippe Clement, zodat het mogelijk in januari tot een transfer komt. (LUVM)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Racing Genk vindt geen overeenkomst met talenten Godts en Németh en stuurt duo naar beloften

Racing Genk is niet tot een akkoord gekomen met Mika Godts (17) en András Németh (20). De twee talenten wilden hun contract niet verlengen en worden nu teruggestuurd naar de belofteploeg.

Racing Genk betreurt de situatie. “De club heeft de afgelopen periode inspanningen geleverd om de verdere toekomsttrajecten van Mika Godts en András Németh vorm te geven en nieuwe overeenkomsten uit te werken. In de onderhandelingen hierover werden er verwachtingen en eisen gesteld die niet verzoenbaar zijn met de maatstaven van onze club en het onmogelijk maken om in een gedegen beleid verdere stappen te ondernemen”, luidt het in een statement.

“Er werd geen akkoord gevonden tussen club en deze spelers(entourage). Gezien we verkiezen om te werken met een spelerskern die met volle focus en voor 100 procent kiest voor het traject met KRC Genk, is er besloten om Mika Godts en András Németh vanaf woensdag terug te laten aansluiten bij de kern van Jong Genk (in 1B, red.).” De twee trekken dan ook niet mee op stage met de A-kern van Genk, dat zich in januari zal versterken in het aanvallende compartiment.

Volledig scherm Mika Godts. © BELGA