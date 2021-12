Football Talk. Deze goal van Messi werd verkozen tot mooiste doelpunt van Champions League-groepsfase

Rode Duivels Stage in Qatar is niet de enige mogelijk­heid: Rode Duivels hebben nog twee andere opties

De mogelijkheid bestaat dat de Rode Duivels in maart hun tenten opslaan in Qatar, maar Roberto Martínez heeft nog twee andere opties. “Een oefenkamp in Qatar zou ons in staat stellen om een idee te krijgen van wat ons op het WK te wachten staat”, aldus de Spanjaard. “Optie twee is dat we twee wedstrijden in België spelen. Een derde mogelijkheid is dat we één wedstrijd in België spelen en één buitenshuis. Op dit moment zijn we bezig met de invulling van de wedstrijden. De mogelijkheden die zich op dat vlak aandienen, zullen belangrijk zijn om te beslissen wat we gaan doen. Die wedstrijden moeten precies zijn wat we willen voor de spelers met minder dan 50 caps die we in maart willen selecteren.”

